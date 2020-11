Tre trønderske strømleverandører må kutte fastprisavtaler

Det er reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME), som har bestemt dette, ifølge NVE sine nettsider. NVE mener avtalene om fast pris månedlig ikke er i tråd med regelverket for fakturering av strøm. Avtalene selges gjerne med navn som "Full kontroll", "Energikonto", "Lik betaling" og lignende.

- Forbrukere med betalingsutfordringer kan være tjent med avtaler som gjør strømutgiftene mer forutsigbare. Men disse avtalene er komplekse, og lite etterprøvbare for forbrukeren. Noen av avtalene fungerer i praksis som et forbrukslån med en høy rentekostnad som kommer i tillegg til strømutgiftene, sier Vassdrags- og energidirektør i NVE Kjetil Lund til egne nettsider.

Blant de ti norske leverandørene som får denne beskjeden fra NVE finner man følgende i Midt-Norge:

* TrøndelagKraft AS, med avtalen "Full kontroll"

* Midt Energi (på Støren), med avtalen "Lik betaling"

* Orkland Energi AS, med avtalen "Jevn betaling"

RME har jobbet med avvikling av slike avtaler i lang tid. Det første vedtaket ble fattet i oktober 2019. Saken ble påklaget til Olje- og energidepartementet, som opprettholdt RMEs vedtak. Noen har fjernet avtalene (se nederst), men nå pålegger RME de øvrige strømleverandørene å avvikle lignende avtaler.

- Skal være enkelt å forstå

Formålet med bestemmelsene om fakturering av strøm er å sikre en klar og entydig sammenheng mellom fakturakravet og forbrukernes faktiske, løpende strømforbruk, sier NVE.

- Disse avtalene bidrar til at strømmarkedet blir uoversiktlig. Det skal være enkelt for forbrukerne å forstå strømavtalene og orientere seg i markedet, slik at de kan gjøre gode valg ut fra egne behov, og ikke betale mer enn nødvendig for strømmen, sier Lund til egen nettside.

Alle de berørte strømavtalene bryter ifølge NVE reglene som krever at strømfakturaen skal være basert på regelmessig avlesning av forbrukernes strømmåler. I tillegg innebærer de fleste av avtalene forskuddsfakturering av strøm som går ut over dagens grense på maksimalt 10 uker frem i tid.

Kan påklage avgjørelsen

Strømleverandørene har anledning til å påklage vedtakene til Energiklagenemda. Det kan derfor ta noe tid før sakene om avvikling av disse kontraktene er endelig avgjort.

Dette er de norske leverandørene og avtalene som NVE nå peker ut:

LOS AS, med avtalen «Energikonto» Eidsiva Energi AS, avtalen «Jevn Faktura» Trøndelagskraft AS, avtalen «Full Kontroll» NorgesEnergi AS, avtalen «Strømkonto» Hallingkraft AS, avtalen "Lik betaling" Hafslund Strøm AS, avtalen «Lik betaling» Fortum Markets AS, avtalen «Lik Betaling» Midt Energi AS, avtalen «Lik Betaling» Orkland AS, avtalen «Jevn Betaling» Fjordkraft, avtalen «Full Kontroll»*

I tillegg har følgende leverandører allerede avviklet avtaler:

Sodvin Energi og Fiber AS, avtalen «Jevn Betaling»

Svorka Energi AS, avtalen «Jevn Betaling»

Dragefossen AS, avtalen «Jevn Betaling»

Istad Kraft AS, avtalen «Jevn Strømregning»

Akraft AS, avtalen «Lik Betaling»