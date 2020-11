Teknologi fra Trondheim skal analysere fisken hos oppdrettsgigant

OptoScale blir med det en av to globale partnere av Grieg Seafood BC, som skal delta i det som kalles en fullskala test på sanntidsanalyse av fiskehelse og biomasse i Canada og Norge.

Grieg Seafood BC eies av Grieg Seafood ASA, et konsern i Bergen med over 900 ansatte og 8,3 milliarder kroner i inntekter i 2019. Oppdrettsanleggene i Grieg er i Finnmark og Rogaland i Norge, British Columbia og Newfoundland i Canada, og på Shetland.

Lavt miljøavtrykk

Grieg Seafood ASA hadde et årsresultat på 840 millioner kroner, ifølge regnskapstall hos Proff, og har som mål om å slakte 90 000 tonn i inneværende år. I 2025 planlegger selskapet å slakte 150 000 tonn ifølge egne nettsider, og da med så lavt miljøavtrykk som mulig. Her kommer Optoscale sin teknologi inn:

- Vi er på en digitaliseringsreise og tror at denne teknologien vil gjøre det mulig å produsere laks med lavere miljøavtrykk, bedre fiskevelferd og bedre kvalitet i årene som kommer. At vi har valgt Optoscale som en av to leverandører for vår fullskalatest som gjennomføres i Canada og i Norge, er fordi vi anser at de har en ledende teknologi og leveransemodell, sier Knut Utheim, CTO i Grieg Seafood ASA, i en pressemelding.

Vil lede globalt

Optoscale AS utvikler sin teknologi og sine produkter i Trondheim. Selskapet er fem år og omsatte for 5,9 millioner kroner i 2019. Selskapets øverste sjef Svein J. Kolstø, sier at ambisjonen er å bli en global markedsleder på sanntidsanalyser av fiskehelse og biomasse.

- At vi som en av to globale aktører er invitert til å være partner i dette fullskalaprosjektet, er et bevis på at vi er ledende på teknologi og leveranser av analyser for havbruket globalt, mener Kolstø, CEO og gründer av Optoscale AS, i en pressemelding.

- Så er det ekstra gøy at hele leveransen utvikles, produseres og driftes fra vårt kontor i Trondheim, sier Terje A. Vestad, COO i samme selskap.

