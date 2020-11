Tensio henter ny nettsjef fra NTE

Brandsås vil med dette få ansvaret for Tensios forsyningsområde i tidligere Nord-Trøndelag, melder selskapet i en pressemelding tirsdag formiddag.

- Kenneth har godt overblikk over utfordringer og muligheter i fornybarbransjen, og han kjenner nettvirksomheten godt. Det var i nettvirksomheten han startet sin karriere i fornybarnæringen, sier konsernsjef Trygve Kvernland i Tensio.

- Jeg er glad for at Tensio TN får en svært dyktig leder og setter pris på at en NTE-leder nå går på som nettsjef i Tensio. Kenneth kjenner fornybarbransjen godt, har bred og lang erfaring og vil bli en viktig bidragsyter når Tensio skal utvikles videre som en viktig trøndersk aktør i det grønne skiftet, sier konsernsjef Christian Stav i NTE.

LES OGSÅ: Disse leverandørene må kutte spesielle strøm-avtaler

NTE-veteran

Brandsås har ifølge Tensio hatt ulike stillinger i NTE siden 1995, og hans første jobb var som avdelingsingeniør i NTE Nett. I dag er Brandsås leder for energivirksomheten i NTE, en jobb han har hatt siden høsten 2003.

- Jeg har trivdes godt sammen med svært flinke medarbeidere i NTE Energi og vi har sammen nesten doblet produksjonen av fornybar energi. Det er jeg stolt av. Selv om det selvsagt er vanskelig å forlate NTE Energi, så har jeg lyst til å bidra i de store endringene nettbransjen nå opplever. Med de endringene som samfunnet og fornybarnæringen skal gjennom de neste årene blir det svært spennende å bli en del av Tensio-laget, sier Kenneth Brandsås i pressemeldingen fra Tensio.

Som administrerende direktør/nettsjef i Tensio TN blir Brandsås også en del av konsernledelsen i Tensio. Brandsås er utdannet sivilingeniør elkraftteknikk fra NTNU og har en Master of Management fra BI. Han er bosatt på Inderøy. Kenneth Brandsås begynner i Tensio våren 2021, og NTE skal nå finne Brandsås sin etterfølger som energidirektør i NTE.

Lav kvinne-andel

Tensio kom nylig i fokus da Adresseavisen fortalte at flere ordførere i Trøndelag krevde flere kvinner i ledelsen av nettselskapet. Det kom frem at det i konsernledelsen er kun én kvinne, sammen med seks menn. I styret er det også bare én kvinne, sammen med seks menn.

– Vi jobber med å få en bedre kjønnsbalanse, og skal vi få til det må det starte på fagsiden. Ledere rekrutteres gjerne derfra, og derfor må vi først og fremst jobbe for å få flere kvinnelige lærlinger. Det er dessverre slik at mange kan skremmes bort fra nettbransjen. Det er gjerne jobber ute i skauen. Det er tunge løft, det er jekker og vinsjer. Vi må bli enda flinkere til å markedsføre at med dagens hjelpemidler er dette jobber alle kan klare, og dessuten har vi også stadig flere andre arbeidsoppgaver, sa Kvernland til Adresseavisen den gangen.

LES OGSÅ (+): Bewi ansatte henne som bærekraft-direktør

Tensio er Norges nest største nettvirksomhet og er organisert som et konsern med morselskapet Tensio, og datterselskapene Tensio TS og Tensio TN. Tensio består av mer enn 500 medarbeidere, 250 000 nettkunder og har regionansvaret for strømforsyningen til rundt en halv million mennesker i Trøndelag.

Trygve Kvernland er konsernsjef i Tensio, og Kristian Aa er styreleder.Tensio-konsernet ledes fra Stjørdal, og datterselskapene har sine driftshovedkvarter i Trondheim (Tensio TS) og Steinkjer (Tensio TN). Tensio eies av TrønderEnergi (40%), NTE (40%) og KLP (20%).

Følg MN24 på Linkedin