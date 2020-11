Nå skal Foodora levere fra butikker i Trondheim

Siden juni i år har kundene til Foodora kunnet bestille varer fra utvalgte butikker i Oslo. Denne uka lanserte selskapet levering fra butikker også i Trondheim, og byens innbyggere kan nå bestille både dagligvarer, blomster, godteri og fersk fisk.

- Vi har merket stor interesse for dette i Oslo, og er svært glade over å endelig kunne tilby levering fra butikker i Trondheim også. Vi mener at butikker som er på plattformen vår har et klart konkurransefortrinn. Kundene blir stadig mer kravstore når det kommer til hvordan de ønsker varene sine levert, og vi håper at flere og flere butikker vil se fordelen av å samarbeide med en aktør som oss for å kunne tilby kundene sine rask levering, sier managing director i Foodora, Elisabeth Myhre.

Rask vekst

Foodora ble etablert i Norge i 2015 og har de siste årene vokst eksponentielt. Tjenesten leverer i dag mat fra over 1200 restauranter i Oslo, Bergen,Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Trondheim, Lillestrøm, Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg og Tromsø. Nå vil Foodora altså bruke sin slagkraft til å tilby kundene mer enn bare restaurantmat.

En av de nye partnerne på plattformen er dagligvarekjeden Joker, som sier de er veldig fornøyde med å kunne tilby levering av varer gjennom Foodora i Trondheim.

Samarbeid med Joker

- Foodora bidrar til å komplementere vår netthandelssatsing i Trondheim. Sammen med Foodora får vi til å levere et begrenset sortiment hjem i løpet av veldig kort tid, og det passer perfekt som et alternativ til å selv løpe til butikken når man mangler noe. Med dette samarbeidet kan kundene våre selv velge om de vil handle i butikk, på joker.no eller i Foodora sin app, sier marked- og konseptsjef for Joker, Roy Hval.

Foodora sier de er i startfasen av å rulle ut levering fra butikker. Trondheim er andre by som nå får dette tilbudet. Målet er å bygge en plattform med butikker på størrelse med utvalget av restauranter som Foodora har i dag.

