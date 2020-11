Coop Extra og Europris etablerer nytt handelshus i Selbu

Coop-kundene i Selbu har i mange år hatt en Prix-butikk. Nå blir det Extra-butikk.

- Dermed går ønskene i Selbu om en Extra-butikk i oppfyllelse, sier en fornøyd administrerende direktør i Coop Midt-Norge, Torbjørn Skei, i en pressemelding om den nye etableringen.

- Extra er landets raskest voksende dagligvarekjede. Dette betyr både lavere priser og et langt større dagligvareutvalg enn i dag i Selbu. Selve butikkarealet vil også bli større. Vi går inn som leietaker i det nye bygget ved fylkesvei 705, som har en flott og sentral beliggenhet, forklarer Skei.

Åpning før jul

Coops nye Extra-butikken vil dele bygg med Europris, som debuterer i Selbu. Åpningen skjer trolig senhøsten 2021, men dato er ennå ikke avklart.

Butikksjef Markus Norwich i dagens Prix Selbu får nye oppgaver hos Coop i Trondheim og butikksjef for den nye butikken blir Terje Larsen (38), melder Coop Midt-Norge.

- Jeg gleder meg virkelig til å komme i gang. Da jeg søkte på jobben, var det som butikksjef ved Prix. At jeg nå får oppgaven med å starte opp en flunkende ny Extra gjør det hele enda mer spennende, sier Larsen.

LES OGSÅ: Best Meråker får ny eier

Tror på kraftig vekst

Prix Selbu hadde 50,2 millioner kroner i omsetning i fjor, og god utvikling hittil i år. Med overgangen til Extra tror Skei på kraftig vekst de neste årene.

- Jeg tror absolutt at skal være mulig å øke omsetningen med 25 prosent, såpass ambisiøse må vi være, sier Skei.

Adresseavisen har tidligere skrevet om den pågående dagligvarekrigen i Midt-Norge, og Rema 1000 varslet i samme avis i september at de vil åpne fem nye butikker hvert år for å ta 40 prosent av markedet i regionen.

– Coop er glad i konkurranse, og alle endringer som gir lavere priser for kundene ønskes velkommen. Vi er markedsleder med 46,5 prosent markedsandel i Trøndelag, og 44,7 prosent i Nordland i fjor. Vi har mål om å vokse de nærmeste årene, både gjennom mange nye butikker og oppgradering av de vi allerede har, sa Torbjørn Skei den gangen.

Når Extra etableres i Selbu betyr det samtidig at driften ved Prix og Coop Byggmix blir avviklet. Alle de ansatte ved Prix og Byggmix blir med inn i Extra-satsingen, som altså skjer sammen med Europris.

- Jeg tror kundene vil oppleve at de to butikkene kommer til å utfylle hverandre på en god måte, og at dette blir et fantastisk sted å handle både for fastboende og hyttefolk, sier Skei.

Følg MN24 på Facebook

Vil bremse handelslekkasje

Handelsbygg eier tomten og skal sette opp bygget.

- Vi satser på oppstart med grunnarbeid i april, og at bygget står klart for Europris og Extra i oktober/november 2021, sier Tore Arntzen, daglig leder i Handelsbygg.

Han mener at etableringen vil gi innbyggerne og hyttefolket i Selbu og Tydal et bedre handelstilbud enn i dag.

- Dette vil være med å bremse handelslekkasjen til Stjørdal og Trondheimsregionen, tror Arntzen.

Den samlede investeringen utgjør ca. 50 millioner kroner. Arntzen sier de har som ambisjon at mesteparten av arbeidet vil utføres av lokale og regionale entreprenører.

LES OGSÅ: Nå skal Foodora også levere fra butikker i Trondheim