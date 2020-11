NTNU-professor: - Tror unntakstilstanden kan vare til 2025

Denne saken oppdateres...

Det kommer frem i forbindelse med Konjunkturbarometeret for Midt-Norge fra Sparebank 1 SMN, som ble lagt frem fredag morgen via et webinar.

Fram til for en måned siden var optimismen på full fart tilbake i næringslivet i Midt-Norge. Nå gjør den økte koronasmitten framtida mer usikker, konkluderer Sparebank 1 SMN, i innledningen til konjunkturbarometeret, der flere foredragsholdere var med.

- Det unormale kan bli den nye normalen. Vi må lære oss å leve med økt usikkerhet, sa konserndirektør Vegard Helland som leder Næringsliv i SpareBank 1 SMN, som dro gjennom hovedfunnene i konjunkturbarometeret.

- I konjunkturbarometeret de siste åtte årene har vi sagt litt om forventningene til næringslivet for neste 12 måneder. Vi tror denne gangen at krisa vil fortsette, men mye er uklart, og enkelte opplever at utviklingen i bedriften er god. Koronakrisen har imidlertid generelt ført til stor usikkerhet, sa Helland.

Fra nøytral til avventende

I årets utgave av Konjunkturbarometer for Midt-Norge fra SpareBank 1 SMN markedssyn fra nøytral til avventende. Her er hovedfunnene:

Koronapandemien rammer næringslivet ulikt. Ti prosent av bedriftene rammes sterkt negativt, mens tre prosent har opplevd positiv effekt siden utbruddet i mars

Omsetningen i det midtnorske næringslivet har gått ned med 10 milliarder kroner på grunn av koronaen

4800 bedrifter og 38.000 ansatte er sterkt negativt påvirket. Mange av dem er neppe rustet for nye smittebølger, mener banken

Antallet bedrifter med negativt driftsresultat vil stige fra 36 til 42 prosent

Forventningene i næringslivet har snudd fra rekordstor pessimisme i mars i år til normal optimisme, ifølge en måling fra Sentio hvor 600 bedriftsledere er blitt spurt. Målingen ble avsluttet 9. oktober

Helland trakk frem at det etter den innledende krisen, har blitt noe lavere arbeidsledighet i både Norge og regionen, og man ser et næringsliv som har håndtert situasjonen bra - selv om bransjer som reiseliv, uteliv og helsepleie er eksempler på de som er hardt rammet.

Helland viste frem bankens egen koronaindeks, basert på ferske regnskapstall, som sier at en omsetningsnedgang på syv prosent tilsier at bedriften er hardt rammet. For Trøndelags del kommer indeksen ut slik at næringslivet er omtrent som snittet i Norge. Hotell og restaurant er hardest rammet, konkluderer Sparebank 1.

- Antallet konkurser har vært motvirket av ulike tiltak og det faktum at man har vært tilbakeholden med å begjære selskaper konkurs. Det er derfor en viss fare for at man har skjøvet dette foran seg og at det vil komme flere konkurser senere, sa Helland.

Han understreket at man inntil den siste oppblomstringen opplevde en rekordrask bedring i optimismen i næringslivet i Midt-Norge.

- Spørsmålet nå er hva som skjer fremover. Det er ekstremt viktig å følge anbefalingene og unngå en ny nedstengning, med de konsekvensene det får. Det er viktig å handle lokalt og støtte lokalt næringsliv. Vi tror folk etter dette blir mer hjemme, det blir flere digitale møter, mindre reising og mindre hotellbruk, sa Helland.

En ny normal

Professor Jon Olaf Olaussen ved NTNU Handelshøyskolen sa at han tror dagens situasjon kommer til å fortsette i mange år.

- Situasjonen i dag kan vare til og med 2025. Vi gjør lurt i å tilpasse oss en ny normal i stedet for å avvente i påvente av en vaksine, sier Olaussen. Han viste blant annet at verdensøkonomien har tapt 36 000 milliarder kroner i koronakrisen.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets var også med og snakket om utviklingen i Norge og globalt.

- Verdensøkonomien har etterhvert kommet tilbake ganske bra, sa Andreassen blant annet, selv om han dro frem mange av de samme utfordringene som i Norge rundt spesielt enkelte bransjer.

Analysesjef Jan Håvard Valstad fra Eiendomsmegler 1 snakket om utviklingen i boligmarkedet, med blant annet det faktum at mange objekter er solgt den siste tida, og at det derfor ser ut for å bli langt færre boliger til salgs neste år.

- Dette kan skape et selgers marked, sa Valstad.

Han sa også at det er mindre korreksjoner og utslag på prisene i Midt-Norge enn for eksempel i Oslo, der det også er vesentlig høyere boligpriser. Valstad kalte forøvrig fritidsbolig-salget i år som "en bonanza".

