Dette blir tidenes råeste Golf

På forsiden nå

For to år siden brukte Kornelia 36 000 kroner på shopping. Nå gir hun andre pengeråd

For to år siden brukte Kornelia Minsaas 36 000 kroner på shopping. Så langt i år har hun kun brukt 8000 kroner. – Jeg føler meg like trendy selv med shoppestopp, sier 26-åringen.