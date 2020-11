Tror på lav strømpris i mange år for Midt-Norge

Når denne artikkelen skrives torsdag formiddag, ligger strømprisen i prisområde Midt-Norge på 2,91 øre pr. kilowattime. Denne uka har prisen imidlertid vært under null også, bekrefter Gjersvold.

- Strømpris i minus eller rundt null vil selvsagt ikke vedvare, men alt tyder på ekstremt lave strømpriser ut 2020 og langt inn i 2021. Markedsprisene tyder dessuten på en gjennomsnittlig strømpris på 20-25 øre pr. kilowatt i mange år fremover. Det er lavt når man vi vet at prisene har svingt mellom 25-50 øre pr. kilowatt de siste 10 årene, sier han.

Årsakene til de lave prisene er flere, ifølge Gjersvold.

- Vi har hatt et nedbørsrikt år med en mild høst. Det er fulle vannmagasin, og det har vært mye vind, som gagner vindmølleproduksjonen. Inntil videre kan ikke strømmen fra vindmøller lagres slik som vann for så vidt kan, så den er ferskvare og må brukes. Til sammen har alt dette drevet ned strømprisen tidligere i år og dette har fortsatt nå i høst, forklarer Gjersvold.

Vindmøllene styrker produksjonen

Han bekrefter at produksjonen fra alle vindmøllene som er kommet opp de siste årene, bidrar til en helt annen og mye mer solid kraftproduksjon i prisområde Midt-Norge, enn tilfellet var for noen år siden.

- Mange husker vel ennå diskusjonene om nye kraftlinjer og krisetiltak som mobile gasskraftverk. Nå er det flere vindparker på plass, og det bidrar til et sunnere marked i Midt-Norge, sier Gjersvold.

Nå synes han at næringsliv og det offentlige må kjenne sin besøkelsestid. I tillegg til at strømprisene generelt vil holde seg lave, så kan Trønderenergi – og andre aktører – tilby strømprisavtaler for næringslivet i mange år fremover.

- Lave priser og avtaler over tid kan bidra til forutsigbarhet og effektiv drift for virksomhetene. Med de strømprisene vi ser nå, og vil ha i lang tid, bør det investeres i næringsvirksomhet og industri i regionen. På den måten kan vi bruke fornybar energi til å skape arbeidsplasser og livsviktig samfunnsendring, mener Gjersvold.

Han er tydelig på at dette også er viktig for Trønderenergi.

Samfunnsoppdrag

- Trønderenergi har et samfunnsoppdrag fra våre kommunale eiere. Vi skal produsere energi fra vann og vind og bidra til et lønnsomt, effektivt og velfungerende fornybarsamfunn. Men vi skal også drive en sunn og lønnsom virksomhet. Vi tjener ikke penger på så lave strømpriser som det er nå. Overgangen til en grønnere strømproduksjon er imidlertid ikke noe som skjer over natta. Vi planlegger med et 25-års perspektiv, og da er en satsing på miljøvennlig industri og bærekraftige arbeidsplasser, selvsagt også noe som kommer oss til gode, sier han.

Vindmølleutbyggingen i Midt-Norge har samtidig skapt sterke følelser hos mange. Gjersvold sier at motstanden mot vindparkene varierer, og at det har vært en god dialog lokalt om flere av prosjektene.

- Motstanden på Frøya har åpenbart vært sterk, mens det har gått lettere andre steder. Jeg tror og håper at når befolkningen i Midt-Norge nå ser på strømregninga at det vi har gjort fungerer, så vil det skapes en annen forståelse om utbyggingen av grønn vindkraft, sier Gjersvold.