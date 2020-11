Færre konkurser i Trøndelag enn ifjor

Konkurstallet for Trøndelag er det tredje beste i hele Norge, ifølge data- og analyseselskapet Bisnode.

På tross av krisepraten i Norge, så går antallet konkurser ned over hele landet, bortsett fra i Troms og Finnmark, og Vestfold og Telemark. Av bransjene er det kun hotell- og restaurantbransjen som kan notere en økning i konkursene hittil. Det viser konkursstatistikken for oktober fra data- og analyseselskapet Bisnode.

Konkursstatistikken viser ifølge Bisnode at det var 386 bedrifter som gikk konkurs i oktober i Norge, mens 81 virksomheter som ble tvangsavviklet av myndighetene. Samlet gir det en nedgang i konkurser og tvangsavviklinger på 17,3 prosent, sammenlignet med oktober 2019. Ser man på året som helhet er antallet bedrifter som har gått overende ned med 13,8 prosent, sammenlignet med de første ti månedene i fjor.

– Når vi vet at økonomien går på lavgir og de fleste bedrifter ikke lenger får noen støtte til dekning av faste kostander, som de gjorde på våren og i sommer, så hadde vi ventet at flere ville gått overende, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode i en pressemelding.

Ruud understreker likevel at det fremdeles kan komme mange konkurser etterhvert.

– Det kan virke som det lave antallet konkurser gjør at regjeringen ikke kommer størstedelen av næringslivet til unnsetning, selv om korona-krisen fortsatt er like reell som på våren. Det kan gjøre at flere bedrifter etter hvert må gi opp. Da vil vi slite med at de mange permitterte har mindre muligheter for å komme tilbake på jobb når pandemien er over, sier han.

Verst for hotell og restaurant

Den eneste bransjen som har flere konkurser i år enn i fjor er hotell- og restaurantbransjen. Her er det 4,8 prosent flere konkurser i årets ti første måneder enn i samme periode i fjor.

– En økning på 4,6 prosent er kanskje ikke så mye, men når vi ser lite konkurser i andre bransjer er det tydelig at den bransjen sliter mest. Denne bransjen vil videre oppleve enda flere tiltak som begrenser omsetningen framover, men samtidig vil bedrifter i disse bransjene nå kunne søke om støtte igjen. Vi får håpe at det er tilstrekkelig til at levedyktige bedrifter i disse bransjene vil kunne komme seg over kneika, sier Ruud i pressemeldingen.

Bygg- og anleggsbransjen har en nedgang i konkurser hittil i år på 22,7 prosent, ifølge Bisnode, mens detaljhandel har en nedgang i antall konkurser på 17 prosent. Innen lagring og transport er det en nedgang på 24 prosent i antall konkurser og tvangsavviklinger ved utgangen av oktober.

Økning mange steder

Alle fylker har nedgang i konkurser, bortsett fra Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark. I Troms og Finnmark har det vært en økning i konkurser og tvangsavviklinger på 11,5 prosent hittil i år. Tilsvarende tall for Vestfold og Telemark er en økning på 2,3 prosent. Størst nedgang har Vestland med 27,2 prosent, etterfulgt av Agder med 23,2 prosent og Trøndelag som har 20,6 prosent færre konkurser hittil i år.

Utvikling i antall konkurser i år, fylke for fylke:

