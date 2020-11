Staten gir ikke særskilt støtte til Norwegian eller til nytt flyselskap

Saken oppdateres...

Dette kommer frem i en pressemelding fra regjeringen mandag morgen. Både Norwegian og selskapet til Erik G. Braathen har bedt staten om finansiell støtte utover de allerede etablerte støtteordningene til bransjen.

- Luftfarten er inne i en dyp krise, både nasjonalt og globalt, og mye tyder på at det vil forbli slik en stund framover. Regjeringen har siden nedstengingen i mars hatt tett dialog med bransjen og har sammen med Stortinget fått på plass en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen: Fritak fra en rekke avgifter, statlig kjøp av flyruter for å sikre et minimumstilbud, merkompensasjon til eksisterende kjøpsruter (FOT), støtte til ikke-statlige lufthavner og en garantiordning på opptil seks milliarder kroner, melder regjeringen.

Samlet sett utgjør statens ekstraordinære bidrag til luftfarten i Norge så langt i 2020 hele 13 milliarder kroner.

I tillegg til dette har Norwegian Air Shuttle ASA ("Norwegian") bedt staten om flere milliarder i støtte, mens Erik G. Braathen har bedt om statlig støtte som del av finansieringen av et nytt norsk flyselskap som Braathen og et miljø rundt han arbeider med å bygge opp.

-Vi mener at statens hovedhensyn om et tilstrekkelig tilbud og en sunn konkurranse i luftfarten også fremover vil bli ivaretatt i det norske luftfartsmarkedet. Norwegian har bedt om økonomisk støtte i milliardklassen, og regjeringen har vurdert at det i denne situasjonen ikke er en forsvarlig bruk av fellesskapets midler. Slik støtte vil også kunne være konkurransevridende. Aktørene i norsk luftfart kan også trekke på mange av de andre generelle ordningene vi har lagt fram, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i pressemeldingen.

Norwegian: Skuffet

Norwegians konsernsjef Jacob Schram er meget skuffet over regjeringens avgjørelse:

- Selskapet har nå en meget usikker fremtid, men vi vil gjøre alt i vår kraft for å komme gjennom krisen, sier han i en pressemelding fra Norwegian.

Avgjørelsen kommer kanskje ikke overraskende. Allerede for noen uker siden var det krisemøte på Værnes mellom trøndersk reiseliv, Avinor og Norwegian (+) for å sette søkelys på problemene som vil inntreffe om Norwegian ikke får hjelp til å overleve. For ikke bare Norwegian, men også hotell, restauranter og ikke minst arbeidsplasser på Værnes rammes om flyselskapene sliter eller forsvinner.

LES OGSÅ: Flere selskaper på Værnes lufthavn vurderer oppsigelser (+)

– Fly er en helt sentral del av transporttilbudet i et langstrakt land som Norge, og vi ønsker å bidra til å sikre en konkurransedyktig luftfartsbransje også etter koronapandemien. På kort sikt er statens mål at det eksisterer et nødvendig minimumstilbud av flytjenester. På lengre sikt, når markedene normaliseres, er målet sunn konkurranse i det norske flymarkedet. Regjeringen har fått på plass en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen i norsk luftfart. Vi kommer snarlig tilbake med informasjon om videreføring og forsterkning av disse tiltakene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) i samme pressemelding.

Andre tiltak kommer

Samtidig varsler regjeringen andre tiltak for å avhjelpe krisen i luftfarten. I september var det 70 prosent færre flypassasjerer enn på samme tidspunkt i fjor, og det ser ut til at det vil ta tid før flytrafikken tar seg opp igjen.

Regjeringen vil snarlig foreslå endringer i lånegarantiordningen og å øke bevilgningene til kjøp av flyruter.

- Regjeringen tar krisen i luftfarten på stort alvor. Sammen med Stortinget var vi tidlig ute med å sette inn en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i pressemeldingen fra regjeringen.

Kjøp av flyruter

Regjeringen vil foreslå å bevilge et betydelig beløp til kjøp av minimumstilbud på innenlands flyruter.

- Vi vil forlenge muligheten til å kjøpe ruter, og dermed sørge for å opprettholde et tilstrekkelig flytilbud for de reisende fram til markedene normaliserer seg. Dette er regjeringens hovedmål på kort sikt. Fly er en sentral del av transporttilbudet i et langstrakt land som Norge, og vi ønsker å sikre en konkurransedyktig norsk luftfartsbransje også etter korona, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) i samme pressemelding.

Utvidelse av lånegarantiordningen

I tillegg vil regjeringen foreslå å forlenge løpetiden og trekkperioden på lån under garantiordningen for luftfarten. Forlenging av trekkperioden vil åpne for at eventuelle udisponerte midler kan gjøres tilgjengelig utover våren.

- Nå som vi vet at krisen har blitt mer langvarig enn vi antok da ordningen ble opprettet, synes vi det er rimelig å gi flyselskapene bedre tid til å komme seg over kneika før de må betale tilbake lånene. Forlenget løpetid vil bidra til å lette det økonomiske presset på selskapene, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen lanserte 19. mars en lånegarantiordning for luftfarten på inntil 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. 3 milliarder kroner var rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder kroner mot SAS og de resterende 1,5 milliarder kronene var rettet mot Widerøe og øvrige flyselskaper. Foreløpig har Norwegian og Airwing benyttet seg av ordningen. Ordningen forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

Samtidig som Norwegian sliter, er det også andre aktører som utfordrer i det norske markedet. Mest kjent er nok Wizz Air, som er meget omstridt på grunn av sin prispolitikk og forhold til fagforeninger, blant annet.

LES OGSÅ: Piloter aksjonerte på Værnes mot Wizz Air