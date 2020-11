Disse yrkene blir det økt behov for i fremtida

SSB-rapporten "Framskrivninger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2040" viser at sysselsettingen vil gå ned i industri, petroleumsrelatert virksomhet og varehandelen, mens at den forventes å øke i offentlig virksomhet og privat tjenesteyting ellers de neste 20 årene, skriver Regjeringen på sine nettsider.

Framskrivingene peker på at Norge kommer til å få en høyere utdannet arbeidsstyrke i årene som kommer, og at det fortsatt vil være økt etterspørsel etter arbeidskraft med høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og yrkesfag i de fleste næringer.

Høyere utdanning tar over

Som tidligere viser framskrivingene at behovet for arbeidstakere med grunnskole og videregående studiespesialisering vil fortsette å minke. SSB peker på at personer med høyere utdanning trolig vil ta over arbeidsoppgaver som før ble utført av personer med videregående- eller grunnskoleutdanning.

- En høyt utdannet befolkning er et gode både for den enkelte og samfunnet, og framskrivningene viser at behovet bare vil bli større i årene fremover. Derfor er det viktig at vi fortsetter å hjelpe flere med å få et vitnemål eller fagbrev i hånden, og at flere fullfører studier ved fagskoler, høyskoler eller universiteter, sier Henrik Asheim (H), arbeids- og sosialminister og forsknings- og høyere utdanningsminister.

De neste tjue årene kommer det til å bli økt etterspørsel etter arbeidstakere med fagbrev og fagskoleutdanning rettet mot industri, bygg og anlegg, håndverk og helsefag. På disse områdene er behovet ventet å øke mer enn arbeidsstyrken.

Stadig flere eldre

Det blir ifølge framskrivingen også stadig flere eldre i Norge. Det betyr at frem mot 2040 vil behovet for folk med helseutdanning, som sykepleiere, øke. SSB peker på at dette er behov som allerede er godt kjent, og at mangelen på flere av disse utdanningsgruppene med stor sannsynlighet vil forsterke seg dersom ikke tiltak blir satt i verk.

- Da vi brukte penger på 5000 nye studieplasser fra og med høsten av valgte vi å styre de ganske stramt inn mot fagområder vi vet arbeidslivet har stort behov for kompetanse innenfor, som for eksempel helsefaglige utdanninger som sykepleier, sier Asheim.

Framskrivningene gir ifølge departementene informasjon om mulige ubalanser fram i tid, men det er ikke en nøyaktig prognose på hvordan utviklingen blir. I de siste årene har framskrivningene vært utført annethvert år på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

