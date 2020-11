Nye koronatiltak for 17,7 milliarder kroner

Denne saken oppdateres...

Regjeringen legger tirsdag formiddag frem forslag til nye tiltak som skal motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene. Forslagene er blant annet rettet mot helsesektoren, kompensasjon til kommuner og næringsliv, støtte til sårbare grupper og forlengelse av ordninger for inntektssikring.

Her er de viktigste forslagene:

Regjeringen foreslår nye tiltak på til sammen 17,7 milliarder kroner:

Kompensasjon til kommuner og fylker for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien (7,3 milliarder kroner)

En ny, bred kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020-februar 2021 (5 milliarder kroner).

1 milliard kroner til helsesektoren, blant annet til å etablere et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr.

Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær frem til 31. mars 2021 (1 milliard).

Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen frem til 31. mars 2021 (700 millioner kroner).

1 milliard kroner for å ta høyde for midlertidige flyrutekjøp også i 2021.

En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell (480 millioner kroner).

Støtteordning for publikumsåpne arrangementer (300 millioner kroner).

Bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter (250 millioner kroner).

Videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til koronapandemien frem til 30. juni 2021, og doble kvotene med omsorgspenger i 2021 (195 millioner kroner).

Tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene (158 millioner kroner).

Karantenehotell for å redusere risikoen for importsmitte (120 millioner kroner).

(Kilde: regjeringen.no)

– Regjeringen har helt siden mars vært tydelig på at vi skal gjøre det som skal til for å bidra til at Norge kommer best mulig gjennom denne krisen. Vi er beredt til å innføre de tiltakene som er nødvendig. Usikkerheten vi beskrev da vi la frem statsbudsjettet for en måned siden, er i ferd med å materialisere seg. Utviklingen fremover vil særlig avhenge av hvordan og hvor raskt vi klarer å få ned smittetallene igjen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til regjeringens nettside.

Veksttakten er nedjustert

I likhet med resten av Europa, er Norge truffet av en ny smittebølge og det har vært nødvendig å innføre mer inngripende smitteverntiltak. Europakommisjonen har ifølge Regjeringen nedjustert anslagene for veksten blant Norges handelspartnere i 2021, og sannsynligheten har økt for at gjeninnhentingen i norsk økonomi kan ta lenger tid enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2021.

– Vi følger utviklingen i norsk næringsliv tett, og dagens situasjon viser at det er nødvendig med mer omfattende støtteordninger. Vi har i dag lagt frem forslag om en bred kompensasjonsordning for næringslivet, en støtterordning for publikumsåpne arrangementer og en kompensasjonsordning for bedrifter med utenlandsk arbeidskraft som må i innreisekarantene. Målet vårt er å hjelpe ellers lønnsomme og omstillingsdyktige bedrifter gjennom krisen, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til regjeringen.no.

– Med tiltakene vi legger frem i dag fortsetter vi i samme retning som vi tok fatt på i mai. Norge skal komme godt ut av krisen, samtidig som vi går de langsiktige utfordringene i møte. Men fordi smitteverntiltakene nå er mer inngripende, og kan komme til å ramme aktiviteten i økonomien, er det behov for mer akutte tiltak. Vi vil derfor kompensere mer og flere i en periode, sier finansminister Sanner.

Pakke for sårbare grupper

Regjeringen arbeider også for å dempe belastningen for sårbare grupper og mennesker som er rammet av ensomhet og isolasjon, og foreslår 158 millioner kroner til ytterligere tiltak rettet mot sårbare grupper. Tiltakene skal avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene.

– Vi jobber kontinuerlig med tiltak for å bøte på den tøffe situasjonen for dem som trenger det mest nå. Nå styrker vi hjelpetelefoner, sikrer at aktiviteter kan organiseres, og kommer med tiltak for å ivareta studenters og eldres psykiske helse, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til regjeringen.no.

Mer penger til helse og kommuner

Regjeringen foreslår også om lag en milliard kroner til helsesektoren, til blant annet et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr. Også kompensasjon til kommuner og fylkeskommuner, for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien foreslås nå.

– Vi foreslår 7,3 milliarder kroner til kommunesektoren slik at det ikke skal være nødvendig å redusere tjenestetilbudet til sårbare grupper, i barnehage, i skole eller i eldreomsorg. Vi forlenger de midlertidige ordningene for dagpenger, sykepenger og omsorgsdager, sier barne- og familieministeren.

Samlet sett innebærer forslagene i dette tilleggsnummeret en økning i bruken av oljepenger på 17,7 milliarder kroner. Det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet for 2021 anslås nå til 331,1 milliarder kroner. Det tilsvarer 3,2 prosent av den anslåtte verdien av Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året, ifølge regjeringen.no.

