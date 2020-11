Skal bygge stor energistasjon sør for Trondheim

St1, som driver Shell-stasjonene i Norge, skal etablere en helt ny energistasjon ved Klettkrysset sør for Trondheim.

- Tomten ble fylt opp for cirka ett år siden og har nå godgjort seg og er klar for videre utvikling. Vi legger opp til å starte med grunnarbeider på slutten av året i år, og håper på en åpning i løpet av 2021, avhengig av hvordan vinteren blir.

Det skriver etableringssjef Bård Granerud i en e-post til Adresseavisen.

Den nye stasjonen skal bygges på et område som er rundt åtte dekar. Byggingen av anlegget har blitt gitt rammetillatelse.

- I takt med elektrifiseringen

Den nye stasjonen vil skal ifølge St1 representere en ny type generasjon, hvor bruk av treverk og lyssetting er viktig.

- I takt med elektrifiseringen i Norge er det lagt opp til godt med ladeplasser, i tillegg til at vi fortatt skal ha stort fokus på flytende drivstoff til både lette og tunge kjøretøy, opplyser Granerud.

Etter at stasjonen på Klett er etablert, vil Shell ha disse stasjonene i Trøndelag:

Bilby`n, Bårdshaug, Elgeseter, Kyrksæterøra, Moholt, Tiller, Klett.

Største i Norge

Butikken til den kommende stasjonen vil være selskapets største i Norge.

- Butikken vil ha et utvidet mattilbud og vil ha godt med sitteplasser slik at kundene kan ta seg en hvil før reisen fortsetter. Det blir også opparbeidet en liten park utendørs med sittegrupper, elementer for lek og aktivitet, vegetasjon, gangvei, belysning og insektshotell, meddeler Granerud.

Det vil også være muligheter for bilvask ved den nye stasjonen.

Arkitekten for prosjektet er Selberg Arkitekter i Trondheim.

