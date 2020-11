Slik kan arbeidsplassen din utføre julebordet skattefritt i år

I oktober skrev Adresseavisen at halvparten av trønderske bedrifter dropper julebordet i år. Likevel er det enkelte som nå ønsker alternativer til det tradisjonelle julebordet.

Julebord i regi av bedrifter vil normalt sett være skattefritt for de ansatte, så lenge vilkårene for rimelige velferdstiltak er oppfylt.

Disse vilkårene innebærer blant annet at ytelsen må være en naturalytelse, tiltaket må være rimelig, og tiltaket må omfatte alle eller en betydelig gruppe ansatte - et fellesarrangement.

Det er spesielt sistnevnte vilkår som ikke lar seg gjennomføre på en enkel måte under pandemien.

- Finansdepartementet har gitt uttrykk for hvordan man skal forstå disse tiltakene, og nå godtar man at de ansatte spiser i mindre grupper hvor smitteverntiltakene kan overholdes, forteller rådgiver i Sticos, Håvard Thorsø Johansen.

Sticos hjelper personer som jobber med regnskap, lønn, menneskelige ressurser og personvern i bedrifter til å enkelt forstå kompliserte regelverk.

Digitalt julebord og mindre grupper

Ved mindre grupper menes det at minst to ansatte fra samme bedrift kan dra på julebord arrangert av arbeidsplassen sammen, og dette vil da være skattefritt.

Det vil da selvsagt være mulig for større grupper enn to personer å gjøre det samme, så lenge antallet ikke overstiger gjeldende smittevernregler.

Det vil også være mulig å gjennomføre julebordet skattefritt, heldigitalt.

- Det vil godtas at julebordet arrangeres digitalt, for eksempel via Teams eller Zoom. På denne måten vil man få fellesfølelsen av å se alle de ansatte på skjermen, forteller Johansen og legger til:

- Arbeidsgiveren kan her dekke kostnadene ved å levere maten hjem til de ansatte. Dette vil være skattefritt innenfor rimelighetens grenser.

Et av spørsmålene som Sticos har fått i sammenheng med digitale julebord, er om alkohol faller under rimelighetens grenser.

- Alkohol er en vanlig ingrediens i julebordsammenheng, og vi forstår det slik at hvis man arrangerer julebordet digitalt, kan man kjøpe inn litt alkohol. Det er selvsagt ikke slik at hver enkelt kan kjøpe en flaske brennevin, forklarer Johansen.

LES OGSÅ: Mange forbereder seg på koronajul i år

Gavekort

Noen bedrifter lurer også på om det er greit at de gis ut gavekort til de ansatte, slik at de kan gjennomføre et julebord med egen familie, eller andre.

- Hvis julebordet ikke omfatter andre ansatte, mister man bakgrunnen for at julebordet er skattefritt. Gavekort kan falle under den generelle regelen om skattefrie gaver, hvor beløpsgrensen for inntektsåret 2020 er to tusen kroner, sier rådgiver Johansen.

Bakgrunnen for at julebord i regi av bedrifter kan arrangeres skattefritt er blant annet for å styrke samholdet og trivselen på arbeidsplassen.

LES OGSÅ: Helseministeren fraråder fylle-julebord

Følg MN24 på Facebook