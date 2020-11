I løpet av de siste 18 månedene har Autility både startet opp og etablert seg innen digitalisering og bruk av kunstig intelligens i eiendomsbransjen. Selskapet har utviklet en digital plattform som gir beslutningstøtte for private og offentlige eiendomseiere og forvaltere, og beveger seg med det innen en sjanger som gjerne kalles proptech.

- X-faktoren vår er bruk av kunstig intelligens, sier daglig leder Sebastian Videhult.

LES OGSÅ: Investinor med tidenes gevinst (+)

Jubelen sto i taket

- Responsen fra markedet har så langt vært over all forventning. Vi ble nylig informert om at vi i en tøff konkurranse med 11 andre selskaper vant konkurransen «Smart digital eiendomsledelse», og det er stort for et relativt ferskt proptech-miljø som oss. Så jubelen sto selvsagt i taket, fortsetter Videhult.

Oppdragsgivere for konkurransen er de offentlige eiendomsselskapene Statsbygg, Forsvarsbygg, Undervisningsbygg, OmsorgsbyggOslo, Helse Nord, Helse Sør-Øst, Rælingen Kommune og initiativtaker Nittedal kommune.

Nøkkelen til den raske framgangen er en ny plattform, som får «superkrefter» via kunstig intelligens. Plattformen Autility har utviklet henter og utnytter tilgjengelige data på en helt ny måte, mener selskapet selv. Plattformen får det Videhult kaller "superkrefter" via kunstig intelligens.

LES OGSÅ: Nytt forskningssenter for kunstig intelligens i Trondheim

Bransjen henger etter

- Ifølge OECD henger eiendomsbransjen godt etter på digitalisering og bruk av ny teknologi. Vi ønsker å hjelpe bransjen med å ta et syvmilssteg de neste årene, og raskt kunne ta ut effektene av digitale løsninger, sier Videhult.

Autility har store ambisjoner om videre vekst i Norge og tenker allerede på mulighetene for internasjonal ekspansjon.

Følg MN24 på Linkedin