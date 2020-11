Øyna vies oppmerksomhet på verdens største arkitektur-nettsted

Det er ikke bare lokalt at folk har fått med seg den arkitektoniske perlen på høyden over Straumen. Søndag valgte verdens største arkitektur-nettsted, ArchDaily, å lage en større artikkel om den.

Nettstedet fremhevet den elegante måten hotellet er bygd inn i landskapet og måten samspillet mellom sement i gangene og de utkragede hotellrommene, som er laget av massivt treelementer. "Den stående utvendige trebekledningen holdes i mørke jordfarger, som danner en harmonisk kontrast til omgivelsene", skriver ArchDaily.

Green Advisers heter arkitektene bak ideen, og hjelp til konstruksjonen har de blant annet fått av de lokale bedriftene Fosseng Treindustri og Norsk Limtre i Mosvik.

Har begrenset seg til et finsk par

- Må si jeg ble overrasket over at vi blir omtalt et så stort sted. Det er virkelig kjempeartig, sier Frode Sakshaug, som er en av eierne av Øyna.

Hotellet ble åpnet i år, og har, på grunn av korona, ikke hatt noe internasjonalt besøk å snakke om til nå.

- Det vi har hatt av utenlandske gjester, har begrenset seg til et finsk par. Det er derfor litt merkelig at vi har fått oppmerksomhet i internasjonale medier, ler han.

Øyna er inspirert av blant annet Manshausen i Steigen og hotellet på Stokkøya, i det at det er bygd inn i landskapet, forteller Sakshaug.

- Det har naturlig nok ikke blitt så mye internasjonalt besøk i år, men vi har allerede fått en del internasjonale bookinger for 2021, sier han.

Overraskende er det ikke at det særlig er mange arkitekter blant dem som vil besøke hotellet.

- Det har også kommet godt med at både Øyna og Den gylne omvei fikk miljøsertifisering for fjorten dager siden, sier Frode Sakshaug.

