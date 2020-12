Ekspert: - Tror en konkursbølge kan være på vei

– Dette kan være et tegn på at den ventede konkursbølgen som følge av korona-krisen snart er på vei, sier konkursekspert Per Einar Ruud i Bisnode, i en pressemelding.

MN24 er blant avisene som dekker lokale konkurser tett, og samtidig registrert at det er færre konkurser enn i fjor.M Med tanke på koronakrisen, kan det synes rart, men tallenes tale er klare:

407 bedrifter gikk konkurs i november 2020 mens 42 ble tvangsavviklet. Dette er en nedgang på henholdsvis 6,2 og 19,2 prosent sammenlignet med november 2019, og gir en samlet nedgang på 7,6 prosent for november i år. Hittil i år har vi opplevd en samlet nedgang i konkurser og tvangsavviklinger på 13,3 prosent sammenlignet med i fjor. I Trøndelag var nedgangen fra samme periode i 2019, på 21,9 prosent (se tabell nederst). Det er en sterkere nedgang enn snittet for Norge.

Mindre støtteordninger

– Selv om det etter alt å dømme blir oppsiktsvekkende få konkurser i 2020 på tross av krisetider, ser vi nå at nedgangen er i ferd med å flate ut, forteller konkursekspert Per Einar Ruud i Bisnode.

– Vi ser at støtteordningene som nå iverksettes er mindre generelle og mer restriktive enn ordningene fra tidligere i år, men samtidig vil det nok redde noen fra å gå overende. Imidlertid har nok mange brukt opp reservene snart, sier han, og spår derfor at konkursfaren ikke er over, men at det kun tar lenger tid enn ventet.

– Jeg tror nok vi må vente til våren 2021 før vi ser den sanne effekten av korona-krisen for næringslivets del, sier Ruud.

Mest påvirket

Den eneste bransjen som fortsatt har en økning i konkurser og tvangsavviklinger er Hotell- og Restaurantbransjen. Denne bransjen har hatt en økning på 1,1 prosent hittil i år sammenlignet i fjor.

– Økningen i antall konkurser for denne bransjen har avtatt utover året, men det er liten tvil om at dette er en bransje under sterkt press med nedstenginger og reduserte skjenketider, sier Ruud.

Selv om Hotell- og restaurantbransjen har hatt en økning i antall konkurser og tvangsavviklinger, opplever de andre bransjene en nedgang i antall konkurser. Tjenesteyting er bransjen som sliter mest etter Hotell og Restaurant, med en nedgang totalt på 5,8 prosent sammenlignet med de første 11 månedene i fjor. Detaljhandel har opplevd en relativt stor nedgang med 19,5 prosent og Bygg og Anlegg en enda større nedgang med hele 21 prosent.

– Det at den største «konkursbransjen», Bygg og Anlegg, går såpass bra betyr mye for totalen, sier Ruud.

Konkursøkning bare i Troms og Finnmark

Kun ett fylke har opplevd en økning i antall konkurser og tvangsavviklinger hittil i år, Troms og Finnmark. Alle andre fylker har hatt en nedgang. Vestfold og Telemark peker seg allikevel ut med en minimal nedgang på 0,9 prosent. Oslo kommer som nummer tre på listen, med en liten nedgang på kun 2,5 prosent.

De tre fylkene som har hatt størst nedgang i antall konkurser og tvangsavviklinger er Vestland, Trøndelag og Agder med henholdsvis 28 prosent, 21,9 prosent og 21,4 prosent sammenlignet med 2019.

Fylkesoversikt over konkurser:

Fylke Pr. nov 20 Pr. nov 19 Endr. Endr. i % Viken 1140 1337 -197 -14,7 % Oslo 1119 1148 -29 -2,5 % Innlandet 281 340 -59 -17,4 % Vestfold/Telemark 420 424 -4 -0,9 % Agder 265 337 -72 -21,4 % Rogaland 367 438 -71 -16,2 % Vestland 534 742 -208 -28,0 % Møre og Romsdal 201 236 -35 -14,8 % Trøndelag 368 471 -103 -21,9 % Nordland 180 211 -31 -14,7 % Troms/Finnmark 218 191 27 14,1 % Svalbard / Utland 2 3 -1 -33,3 % Totalt 5095 5878 -783 -13,3 %

