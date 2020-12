NAF: Forventer færre farlige vogntog i vinter

- Flere kontroller og strengere krav til dekkene er en viktig innskjerping i regelverket, og vi håper det vil bidra til økt trafikksikkerhet, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen Norges Automobil-Forbund (NAF) i en pressemelding.

En NAF-undersøkelse fra 2019 viste at 72 prosent av de spurte var bekymret for tilstanden til vogntog på norske vinterveier. Nesten halvparten, 45 prosent, rapporterte at de har sett vogntog som står fast eller har kjørt av veien.

Nå stilles det altså strengere krav til de aktørene som skal transportere noe med vogntog i Norge. Etter ønsker fra flere skjerpet Samferdselsdepartementet i fjor kravene til vogntogenes dekk. Fra november 2020 er det kun dekk merket med «alpesymbolet» som er godkjente på drivende og styrende aksler i Norge. Det ble også gitt en ekstrabevilling til flere kontroller. Det blir dessuten høyere gebyrer dersom reglene brytes.

Trenger vedlikehold av veier

- I tillegg til strenge krav til vogntogene som kjører på veien, er det viktig at også selve veien er godt vedlikeholdt. Her er det fortsatt mye som mangler, og vi har foreslått at neste Nasjonal transportplan skal inneholde en helhetlig plan for hvordan vedlikeholdsetterslepet skal hentes opp igjen, sier Ryste.

En viktig del av dette er å utbedre strekninger der trafikken har økt og det er behov for midtdeler. Både på riksveiene og fylkesveiene er etterslepet på dette feltet stort, ifølge NAF. I tillegg kommer alle veistrekningene der det mangler gul midtstripe. På riks- og europaveiene alene er det ifølge NAF mer enn 1000 kilometer vei som mangler gul midtstripe.

Dødsulykker

I perioden 2014-2019 var det til sammen 140 dødsulykker mellom personbiler og vogntog, viser Samferdselsdepartementets egne rapporter. Rundt en fjerdedel av disse var forårsaket av vogntoget.

- De mest alvorlige ulykkene skjer i hovedsak på veier der farten er høy og det ikke er fysisk skille mellom kjøreretningene, sier Ryste.

