Startup fra NTNU fikk kunde i Beiruts ruiner

- Dette er en stor milepel for oss. Vi går nå over i en ny fase av bedriftsutviklingen hvor fokuset vil være internasjonal ekspandering, noe som er veldig spennende, sier Karoline Saastad, med-gründer og daglig leder av WAID, i en pressemelding.

Den nye kunden kom som følge av WAIDs arbeid i Beirut nylig, i samarbeid med Team Rubicon Norge, som også er en kunde. WAID har utviklet et digitalt planleggingsverktøy for den humanitære sektoren, og Rubicon fungerte som en pilot i arbeidet med å gjenreise Beirut etter den enorme eksplosjonen der i 2020.

Organisasjonen Donner Sang Compter var en av flere organisasjoner som viste interesse for de norske gründerne etter dette.

- Etter innblikk i demoen forstod vi raskt av vi kan oppskalere våre oppdrag på en mer effektiv måte. Det å kunne skreddersy et slikt produkt etter våre behov er svært nyttig og viktig for oss. Vi ser veldig frem til samarbeidet med WAID og er overbevist om at dette er riktig investering for oss, sier Myra Khalife, generalsekretær i Donner Sang Compter i samme pressemelding.

Vil digitalisere bistandssektoren

WAID har som mål å bli sentrale i digitalisering av bistandssektoren. Fokuset er i første omgang på større organisasjoner som ønsker å bytte ut utdaterte programvarer og andre hyllevare-løsning til fordel for WAID. Det finnes per i dag ingen løsninger som leverer et alt-i-ett kvalitetsprodukt for beredskap og operasjonsplanlegging rettet mot bistandssektoren.

- Storskalalanseringen i Beirut har vært svært lærerik og det er gledelig at WAID kan spille en så stor rolle i digitaliseringen av bistandssektoren. Tilsvarende verktøy på markedet er ikke nødvendigvis designet for sitt formål og senker dermed organisasjonenes operative beredskap. Det gjør at produktet vårt er etterspurt, sier Saastad.

Vekst og nyansettelser

Hun sier vekst, videreutvikling av produktet og ansettelse av flere utviklere er blant de viktigste fokusområdene i 2021.

- Turen til Libanon har vært over all forventning og vi ser at ikke bare nye kunder tar kontakt med oss, men også potensielle investorer. Det er enhver gründers drøm, sier Saastad.

