Flere inkassosaker blant unge voksne

Det er bare blant unge antallet inkassosaker har økt i 2020, melder selskapet Kredinor i en pressemelding.

– Under hele koronapandemien har vi sett en nedgang i antall inkassosaker i alle aldersgrupper, bortsett fra de unge. Tallet på inkassosaker blant unge mellom 18 og 25 år har økt i flere år, også i 2020, sier markedssjef i Kredinor, Ingjerd Thurmer i samme pressemelding.

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker og nest størst i omsetning, med om lag 22,5 prosent markedsandel innenfor inkasso.

Betaler ikke telefonregning

– En av årsakene til inkasso-økningen er at unge ikke betaler telefonregningen sin. Det er et faresignal. Vi vet hvor viktig telefonen er for mange unge, den går foran alt. Når telefonregningen ikke blir betalt skyldes det ikke sløvhet, men at de unge rett og slett ikke har penger til å betale, sier Thurmer.

De øvrige områdene med økning i antall inkassosaker blant unge er innenfor strømkrav og bompasseringer.

– Vi har sett en trend mot at unge de siste årene har blitt dårligere betalere, men for 2020 er dette bare en del av forklaringen. Unge er kanskje den gruppen som har vært rammet aller hardest økonomisk som følge av koronapandemien. Mange har mistet ekstrajobben sin, og har fått betydelig dårligere økonomi, sier Thurmer.

Unge har færre saker

Det er få saker på hver person i aldersgruppen 18–25, og unge står for under 10 prosent av totalt antall inkassosaker, sammenliknet med eldre aldersgrupper, melder Kredinor. Blant unge har det også blitt færre saker på kredittkort og forbrukslån i 2020.

– Unge har færre saker og snittbeløpet de skylder er langt under de eldre aldersgruppene. Vi ser derfor at de aller fleste klarer å betale når de har fått en eller flere inkassosaker. Så det er tross alt enklere for de fleste unge å komme seg ajour hvis de tar tak, sier Thurmer.

