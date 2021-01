Suzukis storselger i ny versjon

Med en standardpakke full av avanserte spesifikasjoner og forbedret sikkerhetsutstyr, er dette en firehjulstrekker som skal forsterke Suzuki Swifts popularitet. Firehjulstrekk er alltid inkludert i prisen ved kjøp av Swift, og 4x4 vet man jo appellerer til Ola Nordmann.

Ny grill

Foruten at fronten på bilen har fått et løft med ny grill, har også Suzuki har gitt Swift 4x4 ny hybridmotor, som gir et lavere forbruk og lavere CO2-utslipp.

Drivstoffeffektiviteten forbedres ytterligere med nytt, selvladende hybridsystem. Dette drives av et litiumionbatteri med kapasitet oppgradert fra 3Ah til 10Ah for å forbedre effektiviteten for energigjenvinning, og reduserer CO2-utslipp med opptil fem prosent, skriver importøren og Suzuki i en pressemelding. Prisen blir fra 259 900 kroner.

Økt sikkerhetsnivå

For mange er høyt sikkerhetsnivå vesentlig ved kjøp av ny bil. Suzuki tar alltid sikkerhet på største alvor, er kjent for å ha noen av markedets sikreste biler. I den nye utgaven av Suzuki Swift 4x4 oppgraderes sikkerheten ytterligere med flere nye sikkerhetsfunksjoner.

Et automatisk nød-oppbremsingsystem hjelper sjåfører med å unngå kollisjon, ved hjelp av en sensor som fanger opp kollisjonsfare. I tillegg kommer den nye Swift med et vinglevarslings-system, som sørger for at du holder deg på veien.

Ytterligere sikkerhetsutstyr inkludert i standardpakken er filvarsling-system, blindsonevarsling, parkeringssensor bak, trafikkskilt-gjenkjenning, ryggevarsling og oppvarmede sidespeil som gjør kjøreturen enda tryggere og mer bekymringsløs.

