Milliardkonsern kjøper Melhus-bedrift

Det kommer fram i en pressemelding fra Norva24.

Kjelsberg Transport, som ligger i Melhus kommune, har etter 45 års drift opparbeidet seg en omsetning på 36 millioner kroner og 17 ansatte. Det er ikke oppgitt noen pris på oppkjøpet. Norva24 har på sin side en omsetning på 1,8 milliarder kroner og 1200 ansatte i flere land.

Rykker inn i Trøndelag

– Vi har lenge hatt et mål om å etablere oss i Trondheim, så vi er svært glade for å være på plass i Norges 3. største by, gjennom oppkjøpet av et solid og velfungerende selskap, sier landssjef i Norge for Norva24, Tore S. Hansen, i en pressemelding.

LES OGSÅ: Bygger gigantanlegg ved nye E6

Kjelsberg Transport har blant annet septiktømming, høytrykksspyling og rørinspeksjon på listen over tjenester.

– Vi har alltid vært opptatt av å finne gode løsninger for kundene våre og å yte god service, dette har vi til felles med vår nye eier, Norva24, forteller daglig leder i Kjelsberg Transport, Svein Idar Kjelsberg. Han fortsetter som daglig leder i Kjelsberg Transport etter oppkjøpet

Til stede i flere land

Konsernet omsetter i dag for ca. 1,8 milliarder kroner, med 1.200 ansatte og har hatt en kraftig vekst siden etableringen i 2015.

Selskapet eies av kapitalfondet Valedo og tidligere eiere av selskapene i konsernet. Med oppkjøpet av Kjelsberg Transport har konsernet nå 10 driftsselskaper i Norge, fem i Sverige, fire i Tyskland og en i Danmark, fordelt på 50 geografiske lokasjoner.

LES OGSÅ: Suksess for luksus-domer (+)