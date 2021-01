1600 flere arbeidssøkere i Trøndelag siden desember 

Saken oppdateres...

4 829 er delvis ledige (1,9 prosent) og 886 er arbeidssøkere i tiltak (0,4 prosent).

Det er nå 14 483 arbeidssøkere i Trøndelag. Det er 1600 flere enn det var i desember, men sammenlignet med januar for ett år siden har tallet økt med 6309 personer, melder Nav Trøndelag i en pressemelding (se kartgrafikk nederst i saken).

– Året startet med nye nasjonale og lokale smittevernstiltak, som har gitt direkte utslag i ledigheten. Spesielt de to første ukene i januar registrerte vi mange nye arbeidssøkere, mens den siste uka har ledigheten faktisk gått noe ned i vårt fylke. Utviklingen framover styres i stor grad av smittesituasjonen. I tillegg kan innreiserestriksjoner for utenlandske arbeidere bidra til redusert aktivitet i deler av næringslivet, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Blant de helt ledige er 29 prosent permittert, mens 42 prosent av de delvis ledige er permitterte.

Størst ledighet

Reiseliv og transport er yrkesgruppen med flest helt ledige, med 1847 personer. Til sammenligning var det i desember 1075 helt ledige innenfor denne yrkesgruppen. I januar i fjor var antallet 454.

Nest flest ledige finner man innenfor serviceyrker og annet arbeid, der 1013 nå er helt ledig. Det er over dobbelt så mange som i januar i fjor, og 310 flere enn det var i desember, heter det i pressemeldingen fra Nav Trøndelag.

Også blant de delvis ledige finnes flest innenfor reiseliv og transport, med 1005 personer. Det er 842 flere enn i fjor, en økning på 517 prosent. Mange yrkesgrupper opplever mer enn en fordobling i antallet delvis ledige, ifølge Nav.

Blant de helt ledige er 35 prosent under 30 år. Denne aldersgruppen utgjør også 26 prosent av alle delvis ledige. Til sammen er dette 4280 personer.

Menn i alderen 20-24 år har høyest andel helt ledige, med 6,1 prosent ledighet. Blant kvinner i samme aldersgruppe er andelen 4,9 prosent. Når det gjelder delvis ledige er det flere kvinner enn menn, og høyest andel delvis ledige er det blant kvinner i alderen 20-24 år og 30-39 år, med 2,8 prosent ledige.

Ber folk sjekke mulighetene

Wigum i Nav er opptatt av å få frem at det også fins muligheter og lyspunkter i arbeidsmarkedet. I januar ble det lyst ut 4687 stillinger i fylket. Nesten en tredel av disse er stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (1 448). Innenfor bygg og anlegg er det lyst ut 452 stillinger og innenfor Ingeniør- og IKT-fag er det lyst ut 510 stillinger.

– Selv om det utvilsomt er et tøffe tider i arbeidsmarkedet nå, så finnes det jobber både i og utenfor Trøndelag. Akkurat nå er det også en god del sommerjobber som er utlyst på arbeidsplassen.no. Vår oppfordring til de som er ledige er fremdeles å orientere seg om mulighetene som er, enten det er jobb eller utdanning. All ny erfaring og kompetanse vil telle positivt i neste runde, sier Wigum.

Halvparten av de ledige bor i Trondheim

To av fylkets 38 kommuner har et lavere antall helt ledige enn for ett år siden, Osen og Røyrvik. Høylandet og Hitra har samme antall helt ledige som i fjor, mens det er en økning i antallet for resterende 34 kommuner. Lavest ledighet finner vi i Leka (0,8 prosent), Høylandet (1,1 prosent) og Rindal (1,4 prosent).

Høyest ledighet er det i Meråker (5,2 prosent), Stjørdal (4,3 prosent), Malvik og Trondheim, begge med 4,0 prosent. Trondheim har doblet antallet helt ledige fra januar i fjor, og 52 prosent av alle helt ledige i fylket bor i Trondheim.

Antall ledige i januar, fordelt på kommuner: