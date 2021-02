Q-Free vant stor kontrakt i Sverige

Avtalen går ut på å designe og bygge ut rushtidsystemet i Stockholm, heter det i en pressemelding fra Q-Free.

Kontrakten skal gå over ti år, og inneholder service og vedlikehold. Det meste av inntektene for Q-Free sin del er antatt å komme inn i 2021 og 2022.

Rushtidsystemet i Stockholm ble opprinnelig bygd av Q-Free i 2005, opplyser selskapet. Målet for systemet er å redusere kø, forbedre luftkvalitet og modernisere veistrukturen i området. Nå blir det eksisterende systemet erstattet av ny teknologi, med en ny kameraløsning og programvare som kjenner igjen bilskilt.

Er fornøyde

- Vi er svært stolte og fornøyde med å kunne fortsette som leverandør av Stockholms rushtidsystem. Stockholm har vært et utstillingsvindu for Q-Free sin videobaserte bompasseringsteknologi, og vil fortsette å være verdifull og relevant som referanse for et økende antall byer verden over, som følger i Stockholms fotspor og implementerer løsninger for bruk av bom eller rushtidsbetaling, sier Håkon Volldal, konsernsjef i Q-Free, i en pressemelding.

LES OGSÅ: Internasjonale storkontrakter til Q-Free