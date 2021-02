De skal bygge verdens største settefiskanlegg

Med sine 17000 kvadratmeter og årlig produksjon av ca. 20 millioner smolt blir dette verdens største settefiskanlegg, skriver Consto i en pressemelding.

Salmar, Krüger Kaldnes og Consto har nå startet innledende samspillsfase der detaljene skal planlegges. Byggestart er planlagt til mai i år. Det er ikke opplyst hva kontrakten er verdt, men bransjenettstedet iLaks har tidligere meldt om en prislapp på mellom 600 og 800 millioner kroner.

Avtalen innebærer et arbeidsfellesskap mellom Consto og Krüger Kaldnes, der Consto har ansvaret for den byggetekniske leveransen, mens Krüger Kaldnes har ansvaret for det prosesstekniske anlegget.

Samarbeid

- Vi ser fram til å samarbeide med to meget profesjonelle partnere i SalMar og Krüger Kaldnes om dette framtidsrettede anlegget, sier Jomar Grøtan, daglig leder i Consto Midt-Norge, i pressemeldingen.

- Vi er ydmyke og stolte over å få muligheten til å ta del i utviklingen av det som blir verdens største smoltanlegg, sier Alexander Korssund, daglig leder i Consto Anlegg Midt.

Store ringvirkninger

Byggeprosjektet vil gi store lokale ringvirkninger i form av kjøp av varer og tjenester. På det meste vil 150 mann delta i byggingen av oppdrettsanlegget, heter det i pressemeldingen.

Entreprenørselskapet Consto Midt-Norge og anleggsselskapet Consto Anlegg Midt er to datterselskaper i konsernet Consto, Norges 8. største bygg- og anleggskonsern målt i omsetning og har rundt 1000 ansatte i Norge.

Consto Midt-Norge og Consto Anlegg Midt har Trøndelag og Møre og Romsdal som marked. Selskapene har hovedkontor i Trondheim. Consto Midt-Norge har også avdelingskontorer i Steinkjer, Berkåk, Surnadal, og Ålesund.