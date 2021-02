Derfor tror Danske Bank-sjefen på lavere tap i 2021

Banken økte renteinntektene fra 5.631 millioner i 2019 til 6.742 millioner i 2020. Også posten provisjonsinntekter og posten øvrige inntekter økte fra 2019 til 2020. Posten handelsinntekter viser imidlertid et tap på 669 millioner kroner sammenlignet med et overskudd på 562 millioner i 2019.

Alt i alt falt dermed bankens inntekter fra 7.463 millioner i 2019 til 7.418 millioner i 2020. Detaljert regnskap finnes lenger nede i saken.

Store nedskrivinger

At Danske Bank avsluttet regnskapsåret med et tap på 1.440 millioner kroner etter skatt skyldes i all hovedsak at banken har tatt nedskrivninger på utlån på 5.461 millioner kroner.

– 2020 ble av helt åpenbare grunner et veldig spesielt år for banksektoren i hele Europa. Det preger også vårt resultat. Når det kommer til tapsavsetningene tok vi allerede i førstekvartalstallene en meget stor avsetning. Vi sa da at avsetningene ville fortsette, men bli mindre og mindre ut over året. Det har de også blitt, med lavere avsetninger for hvert kvartal, sier Trond F. Mellingsæter, landesjef i Danske Bank.

Følg MN24 på Facebook

Mellingsæter forteller at oljesektoren allerede hadde en del utfordringer før pandemien, så når pandemien og tilhørende oljeprisfall kom, var det naturlig å ta en stor avsetning for mulig tap spesielt innen olje og oljeservice.

– Når det kommer til fallet innen handelsinntekter kommer disse i hovedsak fra inngangen til koronapandemien i mars og april da markedet stoppet helt og det var veldig lav likviditet. Siden da har utviklingen vært god ut over året.

Kundetilstrømming

Til tross for store tap ser Mellingsæter flere lyspunkt.

– Spesielt mange nye kunder velger Danske Bank. Det er alltid noen som bytter bank, og i 2020 hadde vi en nettotilstrømming på 10 000 nye kunder, som er veldig bra, forteller han.

Samtidig ser han at spesielt bedriftskunder nå er veldig avventende. Dette har ført til en innskuddsvekst på 29 prosent fra 2019 mens utlånsveksten til sammenligning er relativt lav med en økning på 5 prosent. Mellingsæter mener dette skyldes at også privatpersoner, men i hovedsak bedrifter samler opp likviditet til de er sikre på hvordan pandemien utvikler seg.

– Kunder venter med å investere til de ser at risikoen rundt korona blir tryggere. Når det først skjer, forventer vi imidlertid en økning i utlån der også. Hvis vaksinen kommer på plass på andre siden av sommeren så forventer vi nok at den overgangen begynner å skje, sier Mellingsæter.

LES OGSÅ: Oljeprisfall og korona rammet Danske Bank i tre kvartaler

Forventer lavere tap i 2021

Mellingsæter forventer nå signifikant lavere tap i 2021 enn i 2020, men understreker at det er avhengig av utviklingen av pandemien og utviklingen i oljesektoren.

– Vi ser tegn til forbedring av økonomien. Smittetallene er på riktig vei og vaksinen begynner å komme på plass. Norsk økonomi begynner å gå bedre, selv om mange har mistet jobben særlig innen ute- og reiseliv. Likevel går det nå bedre i det store og det hele.

Til tross for store tapsavsetninger for Danske Bank, endte 2020 med færre konkurser enn 2019. I Norge har denne utviklingen fortsatt, men i Danmark så man i januar en eksplosiv vekst i antall konkurser med en økning på 114 prosent sammenlignet med januar 2020. Mellingsæter mener det er for tidlig å avskrive risikoen for at en lignede utvikling kan skje i Norge.

– Vi følger selvfølgelig utviklingen i Danmark. Vi har en del gode støtteordninger for næringslivet som på et eller annet tidspunkt må bli trappet ned og faset ut. Dette vil kunne medføre økt antall konkurser også i Norge. Konkurser kommer ofte når utsatte innbetalingskrav til skattemyndighetene kreves inn. Jeg er ikke sikker på at alle bedrifter har den likviditeten.

Resultat i millioner norske kroner 2020 2019 Netto renteinntekter 6.742 5.631 Netto provisjonsinntekter 1.058 1.010 Handelsinntekter -669 562 Øvrige inntekter 289 260 Sum inntekter 7.418 7.463 Driftskostnader 3.930 3.503 Resultat før nedskrivninger på utlån 3.489 3.960 Nedskrivninger på utlån 5.461 122 Resultat før skatt -1.972 3.838 Skatt -533 937 Resultat etter skatt -1.440 2.900

At driftskostnadene er opp 427 millioner skyldes i følge Mellingsæter kraftige investeringer innen compliance, som handler om å etterleve lover og regler. Disse investeringene er spesielt tilknyttet arbeidet med antihvitvasking. Samtidig har Danske Bank hatt en kraftig vekst innen personkundemarkedet, og har derfor ansatt flere også på dette området.