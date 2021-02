Milliardunderskudd for Norske Skog

Saken oppdateres...

Norske Skogs EBITDA i fjerde kvartal 2020 var 146 millioner kroner, en økning fra 73 millioner kroner i tredje kvartal 2020, som et resultat av økt salgsvolum og gunstig kostnadsutvikling.

- Driftsresultatet i fjerde kvartal 2020 var på - 1 276 millioner sammenlignet med et driftsresultat på -31 millioner i tredje kvartal 2020. Kvartalet var i betydelige grad påvirket av endringer uten kontanteffekter i regnskapsføringen av energikontrakter på 1 129 millioner, nedskrivninger av anleggene ved Boyer, Saugbrugs og Skogn på 258 millioner kroner, skriver selskapet i en børsmelding.

Ikke tilbake på nivå

Til tross for noen forbedringer har ikke markedene kommet tilbake til nivåer før covid-19. De nye grønne vekstprosjektene, som emballasje- og energiprosjektene ved Bruck og Golbey, og fiberprosjekter ved andre enheter, har hatt betydelig fremdrift i fjerde kvartal.

- Selv om koronarestriksjonene har hatt en alvorlig negativ innvirkning på virksomheten, har vi både stabilisert vår publikasjonspapirvirksomhet, og fortsatt utviklingen med de grønne vekstprosjektene. For å sikre fremtidig lønnsomhet, har vi tilpasset vår produksjonskapasitet til de utfordrende markedsforholdene i lys av covid-19. Hver fabrikk identifiserer nå nye industrielle alternativer for å sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling ved industrianleggene, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Kontantstrøm ned

Kontantstrøm fra driften var 73 millioner kroner i kvartalet sammenlignet med 115 millioner kroner i forrige kvartal, som hovedsakelig skyldes en reduksjon i varelagrene samt opptjent CO2-kompensasjon, som utbetales i 2021.

Underskuddet i kvartalet var 1 363 millioner kroner sammenlignet med et underskudd på 89 millioner kroner i forrige kvartal. For hele 2020 hadde Norske Skog et nettotap på cirka 1 884 millioner, som ble påvirket av de samme ovenstående postene.

Netto rentebærende gjeld var 725 millioner kroner ved utgangen av året, med en egenkapitalandel på 41 prosent. På grunn av selskapets pågående strategiske utvikling, har styret besluttet å ikke foreslå overfor generalforsamlingen utbytte for 2020, skriver selskapet.