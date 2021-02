Selskapet viser til strengere reiserestriksjoner som forklaring på at antall avganger er redusert og at passasjertallet falt.

– Det gjør at alle SAS' utenlandsdestinasjoner fra 1. februar enten har krav om karantene, krav om negativ PCR-test eller et generelt innreiseforbud for dem som ikke er statsborgere i landet, sier konsernsjef Rickard Gustafson.

Selskapet regner med at etterspørselen og dermed også kapasiteten kommer til å ligge på et lavt nivå resten av vintersesongen.