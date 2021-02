Flere fra helt til delvis ledig i Trøndelag. Disse bransjene er hardest rammet

Dette er 13 færre enn sist uke. I Trøndelag står dermed 8 292 helt uten arbeid i uke 6, melder Nav Trøndelag. Det tilsvarer 3,3 prosent og er en nedgang fra forrige uke på 307 personer (se alle kommuner nederst i saken).

Samtidig øker antall delvis ledige med 262 personer fra forrige uke og 5 328 personer er nå delvis ledige (2,1%). 955 personer er i et arbeidsrettet tiltak (0,4%).

– Siden midten av januar har antallet helt ledige har gått ned hver uke, mens antallet delvis ledige har økt noe. Dette henger i stor grad sammen med at en del går fra å være helt ledig til å komme delvis ut i jobb. Et godt tegn er også at antall nyregistrerte arbeidssøkere går ned uke for uke. Mens det i midten av januar var i overkant av 800 nyregistrerte arbeidssøkere var det sist uke ca. 500 nyregistrerte, en nedgang på 300 sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag, i en pressemelding.

Færre helt ledige

Nedgangen i antall ledige kommer i alle aldersgrupper, bortsett fra de eldste over 60 år hvor det er en liten økning på fire personer. For de delvis ledige er det en økning i alle aldersgrupper.

Antall helt ledige går ned innenfor alle yrkesgrupper med unntak av primærnæringene og bygg og anlegg. Antallet helt ledige har gått mest ned innenfor reiseliv og transport (-119) og serviceyrker (-62). Det er reiseliv og transport som har flest helt ledige, deretter følger serviceyrker og yrker innen bygg og anlegg.

Økning innen reiseliv

Samtidig som antall helt ledige går ned er det en økning i antall delvis ledige innenfor de fleste yrkesgrupper. Økningen er størst innenfor reiseliv og transport (+97), og serviceyrker (+67).

29 prosent av de helt ledige er permittert, mens 46 prosent av de delvis ledige er permittert. Totalt er det nå 4839 permitterte i Trøndelag, det er 90 flere enn i forrige uke.

Helt arbeidsledige i trønderske kommuner (i prosent):