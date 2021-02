Fortsatt blytungt for Avinor på Værnes

Ifølge Avinors tall er trafikken inn og ut av Værnes en nedgang på 75,7 prosent sammenlignet med samme måned i 2020. Det er marginalt bedre enn landsgjennomsnittet.

Antallet flybevegelser gikk ned med 42,6 prosent, noe som klart tyder på at mange flyr med langt lavere belegg enn i normale perioder.

841 484 reiste til og fra alle Avinors flyplasser i samme måned. Det er en nedgang på 77,9 prosent sammenlignet med fjoråret. Antall flybevegelser gikk ned med 39,3 prosent, melder Avinor.

Tallene viser at nye reiserestriksjoner påvirker trafikktallene ytterligere. Lørdag 30. januar hadde Oslo lufthavn årets laveste passasjertall. Bare 2 600 passasjerer reiste gjennom Norges hovedflyplass denne dagen, melder Avinor.

Stor usikkerhet

- Det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen fremover, spesielt innenfor utlandsegmentet, men vi er noe mer optimistiske enn ved forrige trafikkprognose i november, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Gaute Skallerud Riise.

- Dette skyldes primært at det er godkjent tre forskjellige vaksiner for bruk i Norge, noe som gjør at vi ser slutten på pandemien, forklarer han i en pressemelding.

Vil ta tid

På lang sikt baserer Avinor seg på Transportøkonomisk institutts siste prognoser for flytrafikken, som tilsier at flytrafikken er tilbake på 2019-nivå i 2023/2024.