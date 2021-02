Huyndai vil lage bil med ben

TIGER står for Transforming Intelligent Ground Excursion Robot, og er utviklet av Hyundai Motor Groups New Horizons Studio i California, USA. Konseptet er noe som stadig oftere kalles UMV, Ultimate Mobility Vehicle.- Kjøretøy som TIGER, og teknologien som ligger til grunn, gir oss mulighet til å utfordre vår fantasi, sier Dr. John Suh, sjef for New Horizons Studio, i en pressemelding.

- Vi jobber kontinuerlig med å tenke nytt rundt design og utvikling av kjøretøy, og å redefinere fremtidens behov for transport og mobilitet, fortsetter han.

Ekstreme omgivelser

TIGERs er designet for ekstreme omgivelser. Den kjører med drift på fire hjul, men når omgivelsene blir vanskelige felles det ut ben som den bruker til å ta seg forbi og gå over hinder.

Et system med hjul, utfellbare ben, 360 graders retningskontroll, og en rekke sensorer for fjernstyring ligger til grunn for hva den skal kunne gjøre. TIGER kan også kobles på ubemannede droner (unmanned aerial vehicles, UAVs), som kan lade, og frakte TIGER til utilgjengelige steder.

Et lagringsrom gjør at den kan benyttes til varelevering, eller frakte last som hjelpemateriell på en stabil måte. TIGER skal også kunne sendes inn i områder når naturkatastrofer rammer, eller til og med utforske overflaten på en annen planet.

Designet i Silicon Valley

TIGER X-1 er første versjon, og New Horizons Studio samarbeider tett med bedriftene Autodesk, et ledende softwarefirma, og Sundberg-Ferar i Silicon Valley på industridesign.

Elevate, det første UMV-konseptet fra Hyundai Motor Group, skal kunne ha passasjerer, mens TIGER er ubemannet. Ved å benytte en kombinasjon av robotikk og fremdriftsteknologi på hjul forventes Elevate, TIGER og andre kjøretøy fra New Horizons Studio å endre definisjonen på mobilitet for kjøretøy.

