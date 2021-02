Klesbutikk på Røros konkurs

På forsiden nå

Tre strømgründere i Trondheim hevder at de kan avsløre prisjuks og at strømleverandører lurer kundene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tok onsdag opp saken til Malin Stavsøien, som ble nektet dagpenger i tolv uker da hun ble permittert for andre gang. Statsminister Erna Solberg (H) medgir at det fins utfordringer knyttet til permitterte som bytter jobb.

Stortingsflertall sikrer at andre ikke går i samme felle som Malin

Et flertall på Stortinget går inn for et forslag som sikrer at permitterte arbeidstakere ikke mister dagpengene fordi de har byttet jobb under koronapandemien.