Nå vil alle ha hytte, men NTNU-professor advarer om følgene

Eiendom Norges fritidsboligstatistikk for 2020 kom denne uka, og den viser at fjellhytteprisene steg 4,9 prosent i fjor.

– Oppgangen i både priser og omsetningsvolumer i hyttemarkedet i 2020 overgår alt vi har sett tidligere, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Vi opplever at den ekstraordinære interessen for hytter fra sommeren og høsten i fjor definitivt gjelder også for vinter- og fjellhyttene nå, bekrefter Jan Håvard Valstad, analysesjef hos Eiendomsmegler 1 Midt-Norge.

Dette gir ulike utslag:

– Billige og enkle hytter som det tidligere ikke var interesse for, får nå flere på visning og selges etter kort tid. Vi ser samtidig en stor etterspørsel etter nye og påkostede hytter, for eksempel ser vi ekstremt høyt salg og tempo på Oppdal, sier Valstad. Her ble det i fjor solgt hele 12 hytter til over fem millioner kroner, mot kun fire hytter i denne prisklassen i 2019.

Prisene rett til værs

For de fleste vil ha litt luksus, også til fjells.

– De fleste vil ha hytte med nesten like god standard som de er vante med fra hjemmet, som vei helt frem, strøm og vann. Hvor gammel hytta er, hvilket område hytta ligger i, samt hvor god tomta er når det kommer til solgang, utsikt og terreng vil avgjøre om prisen på en slik hytte er fra rundt millionen eller om hytta går for fire-fem millioner. En pris som var veldig sjelden for hytter i Trøndelag for bare noen få år siden, sier Valstad.

En omsatt hytte i Oppdal kostet i 2020 gjennomsnittlig rundt tre millioner kroner, mens landsgjennomsnittet ligger på 2,5 millioner.

Tomsolgt på Røros

Syden–og helgeturer til utlandet er utsatt, og styringsrenten er på null. Dermed vil alle til fjells nå når det er vinterferie, og om kun én stor måned er det påskefjellet som lokker.

Da høstferien stor for døra i oktober i fjor var det seks kjøpere per hytte til salgs i det trønderske høstfjellet.

– Her på Røros er markedet tomsolgt etter et hektisk 2020. Etterspørselen er her fortsatt, men tilbudet er så lite at de som er på hyttejakt sliter med å finne rett hytte til seg og familien. Jeg anbefaler de som skal selge å komme seg ut på markedet så fort som mulig, og i god tid før påske, sier Tommy Nyrud, avdelingsleder for Eiendomsmegler 1 på Røros.

Analysesjef Valstad tror det fortsatt vil være selgers marked til fjells.

– Vi har flere henvendelser fra folk som ønsker å kjøpe enn de som ønsker å selge, og vi tror at denne situasjonen vil vedvare, også fordi en del begynner å innrette seg på en litt ny arbeidshverdag med økende bruk av hjemmekontor som også kan utføres fra et hyttekontor, sier Valstad.

Prisrekord i Selbu

Fritidsboligstatistikken viser at det er Oppdal som er den mest populære hyttekommunen i Trøndelag, og ifølge Valstad ble det i løpet av den første halvannen måneden av 2021 solgt 70 prosent flere hytter i kommunen enn på samme tidspunkt i fjor.

Men når flere ønsker hytte gjøres det også gode salg i andre kommuner. Tidligere denne måneden ble det for eksempel satt prisrekord på en hytte i Selbu. I Damtjønna hyttegrend på Stråndbyggfjellet ble en nybygd hytte solgt for 4,9 millioner kroner. Den forrige prisrekorden var på 4,2 millioner.

Det er Stråndbygg som har tegnet og bygget hytta. Stråndbygg ble startet i 2016 av Sverre Balstad. 28-åringen har spesialisert seg på hytter med særegen karakter.

– Jeg legger vekt på kvalitet og originalitet. Nå har jeg bygget og solgt fem hytter i Damtjønna hyttegrend. Én hytte til er under oppføring, og jeg er i forhandlinger om flere, sier Balstad som i dag har tre ansatte i tillegg til seg selv.

Stiv døgnpris på hytta

Jon Olaf Olaussen, professor ved NTNU Handelshøyskolen og leder for Senter for bolig- og miljøøkonomi, er derimot ikke sikker på at det er nå man bør kaste seg rundt og kjøpe hyttedrømmen. Kjøpet bør i alle fall tenkes grundig gjennom.

– Årsaken til hytteboomen vi ser nå skyldes nok både at vi reiser mindre, og at det kanskje begynner å tegne seg et bilde av at dette blir en langvarig situasjon. Når vi dropper sydenturen har vi mer å rutte med, men spørsmålet er om mange nok har tenkt at de vil fortsette å reise mindre. Eller om de vil ha hytte, men ser for seg å reise i tillegg når det blir mulig igjen. Da frykter jeg at folk ikke har tenkt på hvor dyrt det er å ha en hytte. Døgnprisen overgår jo alt av hotellopphold, nesten uansett hvor mye hytta brukes, sier Olaussen.

NTNU-professoren tror likevel mange vil la seg friste, med utsikter til langvarig lav rente og lite reising.

– Men det er sjelden en god idé å kjøpe noe når alle andre gjør det, og prisene er nok kunstig høye akkurat nå. Tradisjonelt er hyttene det første folk kvitter seg med når det blir dårligere tider, så her er det nok et potensial for en prisboble som kan sprekke. Om den gjør det avhenger nok i stor grad av om tiltakene fra regjeringen holder folk i arbeid, og om rentene holder seg lave. Kanskje ser vi imidlertid et skifte mot en mer norgesferie-vennlig befolkning, og i så fall kan prisene holde seg lenge, sier Olaussen.

Uberørt natur forsvinner

Olaussen er også bekymret for at det ikke er bærekraftig med stadig flere nybygg i fjellet.

– Miljømessig er det selvsagt ikke en god løsning at alle har sin egen hytte. Dette går både på klimaregnskapet nå som nyere hytter har alt av fasiliteter, at de fleste må benytte bil for å komme seg til hytta og at mange sannsynligvis likevel vil dra på utenlandsferie når det blir mulig igjen, slik at hytteforbruket kommer i tillegg. Det kanskje største problemet er nok likevel at utmark bygges ned, slik at enda mindre av arealet vårt enn i dag kan karakteriseres som uberørt natur, sier professoren.

Dette viser fritidsboligstatistikken fra Eiendom Norge:

Prisene for fritidsboliger steg gjennomsnittlig med 5,5 prosent i 2020. Prisene steg med 11,5 prosent for sjøhytter, med 4,9 prosent for fjellhytter og med 3,2 prosent for innlandshytter.

Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 2 470 676 kroner.

I 2020 ble det solgt 8 916 hytter i Norge, en oppgang på 35,8 prosent fra 2019.

Det ble i fjor omsatt 728 norske hytter over 5 millioner kroner, det er en økning hele på 79,3 prosent fra 2019.

Totalt ble det solgt 494 fritidsboliger gjennom eiendomsmegler i kommunene Oppdal, Røros, Rennebu, Midtre-Gauldal, Orkland, Tydal, Selbu, Meråker, Selbu, Levanger, Steinkjer og Grong i 2020. Dette er 35 prosent flere enn det antallet som ble solgt i 2018 og 2019.

Totalt ble det omsatt 651 hytter i disse kommunene. Det betyr at 276 av hyttene er overført fra foreldre til barn eller er av andre grunner ikke annonsert og solgt av megler.

I Trøndelag er det flest hyttesalg i Oppdal, med 133 salg. Dette er 50 prosent flere enn i 2019.

Neste hyttekommuner på lista er Orkland: 74 salg, Levanger: 53 salg, Røros: 52 salg, Steinkjer: 43 salg. Kommunene Rennebu, Midtre-Gauldal, Tydal, Meråker og Selbu hadde alle med mellom 20 til 30 salg i fjor.

Tydal hadde 50 prosent flere salg i fjor enn året før, opp fra 22 i 2019 til 33 i 2020.

De høyeste prisene i Trøndelag finner vi i Oppdal, hvor en hytte omsatt i 2020 kostet om lag 3 millioner i snitt. Dette er en økning på 16 prosent sammenlignet med i fjor.

I 2019 ble det solgt fire hytter til mer enn 5 millioner på Oppdal, mens det ble solgt hele 12 hytter til mer enn 5 millioner i fjor.

I Røros, Rennebu og Meråker kostet omsatte hytter i snitt rundt 2 millioner i 2020, mens i Selbu, Tydal og Orkland betalte hyttekjøperne i snitt et sted mellom 1 til 1,5 millioner. I Midtre-Gauldal var prisen i snitt under 1 million.