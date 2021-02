– Det Britannia har fått til her genererer mye verdi

– Vi har ikke finansiert dette prosjektet selv, det er TV-Norge og Discovery+ som står bak initiativet til serien, sier hotelldirektør ved Britannia Hotel, Mikael Forselius.

Kommunikasjonsdirektør i Discovery +, Hanne McBride, bekrefter tilfellet.

– Vi har sett stor redaksjonell verdi i å ta del i dette prosjektet, sier hun.

Dagbladet, VG, NRK, Adresseavisen. Mang et medium skriver om, og gir innblikk i, Trondheims nye perle; Britannia Hotel.

LES HOS ADRESSEAVISEN: Britannia i sus og dus (+)

I den nye serien «Drømmen om Britannia» kommer seerne imidlertid enda nærmere å være flue på veggen. Serien følger arbeidet med både planlegging, oppussing, åpning, Michelin-stjerne – tårer, svette. En blir bedre kjent med nøkkelansatte, ser dem blende champagne og velger ut hvilke senger luksusrommene skal ha.

– Det er klart det er et stort pluss for vår markedsføring, og bygging av merkevare, at disse aktørene kommer hit til oss å lager film. Per nå er det likevel vanskelig å si noe om hvor høy verdi det vil ha for oss, men jeg er overbevist om at denne serien blir en suksess, sier Forselius.

Gratis reklame

Lars Gimnes har lang fartstid innen i skjæringen mellom medier, markedsføring og kommunikasjon. Nå driver han rådgivningsselskapet GimCom.

– De fleste TV-serier er av ren redaksjonell karakter, og inneholder ingen produktplassering overhodet, sier Gimnes.

Han viser til hvordan serien «Mestermøte» på NRK genererte enorm trafikk til innspillingsstedet, Arendal, i etterkant av å ha blitt vist på norske TV-skjermer.

TV-Norge er Norges tredje største TV-kanal. Seertallene for Britannia-realityen, har det ikke vært mulig å få fra Discovery. Det er blant annet på grunn av det, vanskelig å stadfeste verdien for Britannia av å være med i serien før den har gått på TV. Men Gimnes tror det er en kjempegevinst i det for Britannia.

Følg MN24 på Facebook

– Verdien bestemmes ut fra hvor mange som ser på serien, og hvor godt produktet blir. Likevel vil en slik serie i stor grad være med å bygge kjennskap til Britannia, og skape assosiasjoner. Det generer viktige verdier i seg selv, og ikke minst positive verdier for Trondheim som helhet, sier Gimnes.

Ferske tall fra Discovery + viser at 152 000 har fått med seg første episode av Britannia Hotel.

For hotelldirektør Mikael Forselius betyr det at han kan fortsette å bygge story:

– Denne serien er viktig for vår merkevare. Den viser virkeligheten, forteller han.

LES OGSÅ: Hotelldirektør Mikael Forselius: – Britannia er Britannia