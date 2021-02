Nordmenn i undersøkelse: Trondheim er teknologihovedstaden

Nylig kom resultatet av en ny omdømmeanalyse. Dette er en analyse som kommunikasjonshuset NoSleepTillBrooklyn gjennomførte første gang i 2013, så i 2016 og 2018, før nå sist i 2020.

– Trondheim anses som det det beste stedet å bo, studere og arbeide. Dette når byen sammenlignes med Oslo, Bergen og Stavanger. Og ja, vi er selve teknologihovedstaden, sier Berit Rian, administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Stavanger på andre plass

Det har i det siste pågått en debatt i Adresseavisen om hvorvidt Trondheim kan kalle seg teknologistaden. Det begynte med at rekrutteringsselskapet Badenoch + Clark mener byen ikke kan kalles det, fordi hjerneflukten til Oslo er for stor.

I den nye omdømmemålingen for Trondheim, har også Oslo, Stavanger og Bergen blitt undersøkt. Minst 400 personer fra hver by er spurt.

Et av spørsmålene i undersøkelsen er hvilken region i Norge de spurte forbinder med teknologihovedstaden.

76 prosent av alle spurte forbinder teknologihovedstaden med Trondheimsregionen. Dette er en økning på 6 prosent fra 2018. På andre plass kommer Stavanger, men kun 11 prosent mener det er teknologihovedstaden. 9 prosent gir tittelen til Oslo. Kun to prosent mener det er Bergen.

Bergen best som reisemål

Spurt om hvilke næringsliv innbyggerne i Trondheimsregionen i størst grad assosierer med sin egen region svarer flest at dette er innen teknologi, kunnskap, informasjon- og kommunikasjon. Dette gjør også de eksterne respondentene. I analysen vises det til at dette er i tråd med regionens status som teknologihovedstad.

Hele 98 prosent av dem som bor i regionen svarer at høyskoler/universiteter har stor betydning for regionen og at dette er et bra sted å ta høyere utdanning. Tallene er nesten like høye blant dem som ikke selv bor i regionen, hvor 91 prosent er enig i at Trondheimsregionen er et bra sted å ta høyere utdanning.

Sammenlignet med de andre regionene som er målt kommer Trondheimsregionen også godt ut av årets undersøkelse med tanke på attraktivitet som bosted og arbeidssted.

De fleste har overordnet positive assosiasjoner til Trondheimsregionen. Blant de som er hjemmeboende i regionen har 88 prosent positive eller svært positive assosiasjoner, mens blant de som bor i andre byer er de tilsvarende andelene 67 prosent.

Når spørsmålet om attraktivitet som reisemål må derimot regionen se seg slått. Her tar Bergensregionen en knepen førsteplass.

– Det har skjedd mye innen reiseliv i byen det siste året, så det kan jo være at vi vil komme helt til topps der også etter hvert, mener ordfører Rita Ottervik som også er leder for regionrådet for Trondheimsregionen.

Det er regionrådet som har bestilt rapporten.

Må ha jobb til begge

– Det gjør jo godt for selvtilliten å få så bra resultat, og det må være lov å stoppe opp litt innimellom og skryte av seg selv, sier Ottervik. Før hun raskt legger til at det er også er noen resultater å jobbe med i omdømmeanalysen.

– Blant annet scorer vi ganske dårlig på spørsmålet om det er lett å finne jobb til begge når et par flytter til regionen. Der scorer Oslo best, og det skyldes nok at de har et større mangfold, sier Ottervik. Mens 31 prosent mener det er lett å finne jobb til to her, mener 53 prosent det er det i Oslo.

– Her må vi bli flinkere til å vise frem hva næringslivet faktisk har å by på. Som studentby tiltrekker vi oss talenter, men vi må bli enda flinkere til å beholde dem, sier Rian.

– Nå kan vi i alle fall si med sikkerhet at vi er teknologihovedstaden, og det i seg selv gjør oss attraktiv, mener Bård Eidet som er daglig leder for Trondheimsregionen.