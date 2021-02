Vann og avløp kan bli 140 prosent dyrere for trøndere

Det er Norconsult og Sintef som har lagd en rapport for bransjeorganisasjonen Norsk Vann, skriver NRK.

– I gjennomsnitt må kundene belage seg på en dobling av gebyrene. Men i en del regioner og kommuner så må man se for seg en tredobling av dagens gebyrnivå, så man vil passere 30.000 i en del kommuner, sier Thomas Breen i Norsk Vann til NRK.

For Trøndelag kan vanngebyrene øke med 140 prosent.

Aller verst ventes det å bli i Nordland. Der skrives det i rapporten at vanngebyret kan øke med 206 prosent. Selv i Oslo, som er fylket der gebyret ventes å øke minst, regner man med at vannregningen blir 94 prosent dyrere.

– Situasjonen er alvorlig, og gebyrøkningen kan komme snart, sier Breen.

Behovet for oppgradering stammer ikke kun fra slitne anlegg. Det kommer også fra behovet for klimatilpasning.

– Man må tenke ganske annerledes, for eksempel ved å åpne elveleier. Det er ikke mange tiår siden man tenkte at dette var fint å få lagt i rør. Nå ser vi at rørene ikke får dimensjoner som er nok til å være forberedt på store flomhendelser og ekstremnedbør, sier leder Kristin Halvorsen i Cicero senter for klimaforskning.

