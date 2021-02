Satte rekord for nyboligsalg i Trondheim

Til tross for at salget vanligvis er best på våren og på høsten satte Eiendomsmegler 1 salgsrekord for én enkelt uke i uke syv, med 79 nyboligsalg. Forrige salgsrekord var på 63 salg på én uke i juni 2016.

Liljendal og Reppetoppen er de to prosjektene som har solgt best siden nyttår.

– Det er veldig ulike prosjekter. Det ene er et leilighetsprosjekt på Liljendal, mens Reppetoppen på Ranheim har et stort innslag av familieboliger, forteller Jan Håvard Valstad, leder for strategi og analyse i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge.

– Høy investering, lav arbeidsledighet og få konkurser

Valstad mener Trondheim har klart seg godt gjennom pandemien, og med relativt lite arbeidsledighet og få konkurser har mange penger å bruke, men det er begrenset hva de kan bruke pengene på. Valstad mener sparing i Norge ofte tar form av investering i eiendom, og med lave renter og høy volatilitet i andre typer investeringer er det nå enda flere som investerer i eiendom enn tidligere.

– Vi ser at mange husholdninger i Trondheim investerer i bolig, både for utleie, og for seg selv eller barn på sikt. Nå er det veldig få bruktboliger, men en god del nyboliger til salgs, og vi ser at det er en større andel kjøp tilknyttet sparing og investering nå enn det vi har sett tidligere, sier Valstad.

LES OGSÅ: Nå vil alle ha hytte, men NTNU-professor advarer om følgene

– Trondheim er avhengig av nybygg

Valstad mener at det er bra at det selges mye nytt, og forteller at dersom Trondheim skal være en attraktiv by å flytte til også i fremtiden, er byen avhengig av et balansert boligmarked med boliger i alle kategorier.

– Vi må passe på å ikke komme i en situasjon med for få boliger til salgs. I Oslo er det for eksempel regulert for få boliger, noe som har ført til en voldsom prisoppgang. I Trondheim har vi på den andre siden hatt en sunn balanse, det reguleres ut mye utbyggingsareal, men vi har samtidig ikke sett at nybygg blir stående tomme. En konsekvens av for lite utbygging kan bli at unge må bo hjemme, i kollektiv eller trange hybler lenger. Dersom det er god tilgang på boliger, er det enklere for disse å komme seg inn på boligmarkedet, sier Valstad.

Valstad påpeker også at det at å ha nok boliger tilgjengelig i kommunen gjør at man unngår lekkasje av innbyggere til nabokommunene.

– Tenker vi i et langt perspektiv må det være mange nok, og gode nok boliger både for de som kommer for å jobbe, og for de som kommer for å studere. Igjen er Oslo motpolen hvor mange folk må bosette seg i kommunene rundt og pendle. Samtidig fører det å sørge for at folks boliger faktisk ligger i Trondheim til at skatteinntektene fra befolkningsveksten kommer Trondheim til gode, og det er viktig for utviklingen av Trondheim som kunnskapsby og teknologihovedstad, avslutter Valstad.

LES OGSÅ: Hytteprisene opp 5,5 prosent i 2020

– Folk har suksess med videresalg av nybygg

Petter Bang Møllersen i Heimdal eiendomsmegling forteller at også de opplever et formidabelt marked, og at de har solgt over dobbelt så mange prosjekterte boliger som på samme tid i fjor.

– Vi merker at flere ønsker å sette penger i bolig, og samtidig ser vi at de som de siste årene har investert i nybygg for videresalg, nå lykkes med å ta ut en bra verdistigning. I 2021 har dette fått en smitteeffekt, ved at de som allerede har lykkes ønsker å gjenta suksessen, samtidig som nye ønsker å prøve seg. Dette skaper en forsterkende effekt.

Møllersen mener videre at veksten i nyboligmarkedet delvis skyldes veldig lavt tilbud innen bruktboligmarkedet.

– Akkurat nå ligger det kun 353 bruktboliger på Finn mot vanligvis mellom 600 og 700 på denne tiden av året. Dette bidrar også til veksten i nyboligmarkedet, sier han.

LES OGSÅ: Løp og selg, anbefaler megleren

– Spent på renteøkning

Jørgen Rostad, leder for nybygg i Eiendomsmegler 1 mener at det er en ekstra boost i markedet, fordi folk ser på bolig som en trygg plassering av penger.

– Vi er veldig spente på å se hvor lenge det sterke markedet varer når pandemien går over og rentene skal opp igjen. Det er mye gjeld i Norge, så det blir interessant å se hvordan markedet reagerer når rentene etter hvert skal noe opp, avslutter han.

LES OGSÅ: Nå er det prisfest for de som selger bolig på Innherred