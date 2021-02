Starter nytt byggetrinn på tomta til kommunens gamle høyhus

Utbyggingsprosjektet blir andre byggetrinn på tomta der kommunens kontorbygg TEAB tidligere sto, og ifølge Entra skal byggearbeidene starte opp i første halvår i år.

Blant dem som skal flytte inn er teknologibedriften Volue (tidligere Powel) og rådgivnings- og prosjektledelsesfirmaet WSP, som hver skal leie 4100 kvadratmeter i kontorbygget som til sammen er på 20 900 kvadratmeter.

Volue har holdt i gamle Statens Hus i Klæbuveien i 20 år, og finansdirektør Arnstein Kjesbu forteller at de er rundt 160 ansatte som skal flytte.

- Vi ønsker å komme litt nærmere NTNU, og samtidig litt nærmere sentrum, sier Kjesbu om bakgrunnen for flytteprosessen.

Sammenslåing

Volue springer opprinnelig ut fra Sintef, og lager blant annet dataprogrammer for produsenter og distributører av elektrisk kraft. Inntil i fjor høst het selskapet Powel, men det ble omdøpt til Volue etter at det ble sammenslått med tre søsterselskaper i et nytt børsnotert teknologikonsern.

Kjesbu sier at de har sett på ulike alternativer, og at de tror mulighetene i et nybygg vil gjøre dem mer attraktiv som arbeidsgiver. Han sier at Trondheim er det viktigste senteret for forskning og utvikling i Volue, og at de forventer å bli flere ansatte fremover.

- Vi ønsker å tiltrekke oss ny kompetanse, og selvfølgelig beholde den kompetansen vi har i dag, sier han, og forteller at de også har ønsket å redusere antall reiser med bil.

- Det nye kontorbygget ligger langs metrobusslinjen, som også har vært viktig for oss, sier Kjesbu.

Åtte etasjer

Det tidligere statseide eiendomsselskapet Entra kjøpte kommunens gamle høyhus for 91 millioner kroner i 2010, og har gjennom reguleringsplanen tillatelse til å bygge 47 600 kvadratmeter med fordelt på tre bygg.

Det første byggetrinnet var på 11 700 kvadratmeter, og sto ferdig i starten av 2020 med Skatteetaten og Sykehusbygg som leietakere.

Det nye byggetrinnet består av tre deler på henholdsvis seks, syv og åtte etasjer, og etter det Adresseavisen erfarer vil utbyggingen ha en prislapp på rundt 600 millioner kroner.

Leder for Entra i Trondheim, Stine Hostad, sier at det er stor interesse blant typiske kunnskapsbedrifter om å ligge nært NTNU, og at det er flere andre som er interessert i å leie arealer i det nye bygget.

Møteromssenter

De forventer at Entra kan flytte inn i siste del av 2022, og at WSP kan overta sin del i løpet av andre kvartal i 2023. Hostad sier at det vil komme flere leietakere på plass fremover mot ferdigstillelsen av bygget.

- I tillegg lager vi et stort møteromssenter i førsteetasjen der det vil bli mulig for hele byen å booke seg inn, sier Hostad, som sier at det også vil bli flere spisesteder i første etasje.

Det var Veidekke som sto for byggingen av det første trinnet, men Hostad sier at det foreløpig ikke er bestemt hvem som blir entreprenør for dette byggetrinnet.

- Vi forventer å velge entreprenør i løpet av den første uken i mars, sier hun.