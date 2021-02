Milliardkontrakt for Hent med Røkke-selskap

Bak prosjektet på Fornebu står Aker Property Group, en del av Aker-konsernet, som Kjell Inge Røkke leder og eier mesteparten av.

Bygget på rundt 30 000 kvadratmeter, er en videreføring av Aker sine planer for Akerkvartalet og skal huse det ledende internasjonale innovasjons- og teknologimiljøet Aker nå bygger opp innen IT og fornybar energi.

Prosjektet har en verdi på over en milliard kroner, melder Hent i en pressemelding. Entreprenørselskapet Hent har sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer mange andre steder i Norge og Norden.

LES OGSÅ: Skal bygge mer på tomta etter Trondheim kommunes gamle høyhus (+)

Lett gjenkjennelig

Prosjektet er tegnet og formgitt av det ledende svenske arkitektkontoret Wingårdhs, og vil være lett gjenkjennelig med sin inviterende fasade og spektakulære trapp som binder bygget sammen.

- Fantastisk prosjekt

- Dette har vært et fantastisk prosjekt å få være med på å utforme og vi gleder oss nå sammen med Aker Property Group til å realisere bygget, sier konserndirektør marked og utvikling i Hent, Knut Alstad, i pressemeldingen.

Aker og HENT har også tidligere hatt store samarbeidsprosjekter, som i sum er over 200 000 kvadratmeter.

- Vi er glade for at vi nå endelig kan begynne realiseringen av Aker Tech House og derigjennom også videreutviklingen av Akerkvartalet. Vi ser frem til et godt videre samarbeid med fremtidige leietakere, Hent og Bærum kommune, sier CEO i Aker Property Group, Torstein Storækre.

Aker Tech House-prosjektet ble tidligere mye omtalt fordi det skulle bli så utrolig høyt. I ettertid er planene forandret, og bygget skal ha blitt 56 etasjer lavere enn det opprinnelig var tenkt, ifølge budstikka.no.

Prosjektet forventes ferdigstilt sommeren 2023.

Følg MN24 på Facebook