Vær-Siri drysser grønnfarge over Torghatten

Staten etablerte selskapet Nysnø Klimainvesteringer for å kutte klimautslipp. Nå blir noen av pengene brukt til at Nysnø kjøper seg inn som medeier i transportselskapet Torghatten ASA. Transportbedriften har hovedkontor i Brønnøysund, men mye av selskapets ledelse har tilhold i Trondheim og en stor del av virksomheten er i Trøndelag.

Får grønt stempel

Nysnø går inn i Torghatten med 180 millioner kroner. Det gir en eierandel på kun 1,7 prosent i Torghatten, men gir likevel transportselskapet et statlig grønn-stempel, og det er godt å ha for en virksomhet som er i transportbransjen, og som med det er blant samfunnets klimaverstinger.

– Vi er veldig imponert av det Torghatten har fått til. De er et transportselskap som har store ambisjoner om lav- og nullutslippstransport, sier Siri Kalvig, administrerende direktør i statseide Nysnø.

– Bærebjelke

Kalvig legger til at Nysnø til nå har investert i virksomheter som utvikler klimavennlig teknologi, og ikke i infrastrukturvirksomhet, som Torghatten.

– Som transportselskap er de brukere av ny teknologi. Derfor er Torghatten en bærebjelke i den grønne omstillingen, sier Kalvig, som fortsatt er et kjent ansikt, selv om det er mange år siden hun presenterte vær på TV2.

– Tar i bruk klimateknologi

– Torghatten vil ta i bruk fremtidens klimateknologi for grønn transport. Ferjer og busser er kritisk infrastruktur i Norge. Tilgjengelig, klimavennlig og rimelig kollektivtransport er sentralt for å løse klimautfordringen. Nysnø investerer for å gjøre dette mulig, sier Eivind Egeland Olsen, investeringsdirektør i Nysnø.

– Norsk fortrinn

Siri Kalvig peker på at omstilling av maritim næring kan gi Norge et globalt konkurransefortrinn innen nullutslippsteknologi til havs.

– Når også internasjonal skipsfart skal kutte utslipp, vil det være en økende etterspørsel etter nullutslippsteknologier. Utviklingen av elektrisk transport på land og til havs er strategisk viktig for Norge. Det gir liv langs kysten, skaper nye muligheter og styrker nasjonal kompetanse og industri som etterspørres globalt, sier Siri Kalvig.

Bykamp om Nysnø

Nysnø forvalter 2,4 milliarder kroner av statens penger. Selskapet ble sist tilført nye penger i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, der Nysnø fikk 700 millioner kroner i ny kapital. Da Nysnø ble etablert, var det antydning til bykamp mellom Trondheim, Bergen og Stavanger om hvor det statlige selskapet skulle lokaliseres, og det var Stavanger som gikk av med seieren. Venstre har betraktet Nysnø som «sitt» prosjekt.

Til nå har Nysnø investert i 13 virksomheter, alle på kommersielle vilkår.

På det statseide selskapets hjemmeside beskriver Nysnø seg slik: «Nysnø investerer i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte. Det gir grobunn for ny, klimavennlig virksomhet og teknologiutvikling.»

Svensk hovedeier

Nysnø kommer inn på eiersiden i Torghatten samtidig med at selskapet får ny hovedeier. Det svenske investeringsfondet EQT startet med å kjøpe Torghatten-aksjer rett før jul. Oppkjøpet lyktes, og den formelle overtagelsen ble gjennomført 25. februar. Dermed var lang tid med spredt eierskap i transportkonsernet forbi, og noen har tjent mye penger på oppkjøpet, særlig tidligere konsernsjef Brynjar Forbergskog, men også nåværende konsernsjef Roger Granheim.

Klimaversting

Transport er en klimaversting og står for en stor del av CO₂-utslippene. I fjor fikk Torghatten et såkalt grønt lån fordi transportselskapet gjør investeringer for å redusere utslippene.

Torghatten-eide Fosen Namsos Sjø driver hybridelektriske ferjer på ferjesambandet Flakk – Rørvik over Trondheimsfjorden. Snart blir det tatt i bruk elektriske ferjer på Norges største ferjesamband mellom Moss og Horten over Oslofjorden. Også det sambandet drives av Torghatten.

Gjennom Fosen Namsos Sjø er Torghatten videre involvert i arbeidet med å utvikle klimavennlige hurtigbåter. Denne typen sjøtransport er den verste typen av utslipper av CO 2 per passasjer.

Frem til eierskiftet eide Torghatten flyselskapet Widerøe, men det blir nå skilt ut som eget selskap. EQT og Nysnø overtar derfor et transportkonsern som driver en rekke busselskap og båtrederier, blant annet Fosen Namsos Sjø og busselskapet Trønderbilene. Torghatten er et av landets største transportkonsern, med 7000 ansatte og cirka 100 fartøy og 1500 busser,