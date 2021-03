Trøndere meldte fra om 54 millioner kroner i skjulte verdier

Gjennom ordningen med frivillig retting kan man i ettertid melde fra om formue og inntekt som man ikke har oppgitt til Skatteetaten. De som får godkjent frivillig retting må betale skatten de skyldes pluss renter, men slipper straff i form av tilleggsskatt og mulig politimelding, melder Skatteetaten.

I løpet av 2020 ble det ferdigbehandlet 304 saker som resulterte i en økning av skattbare inntekter på 164 millioner kroner og formuer på 4,1 milliarder kroner. I 2020 kom det inn 212 nye saker. I Trøndelag resulterte 21 ferdigbehandla saker i en økning i skattbare inntekter på 766 000 kroner og formuer på 54 millioner kroner, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

Forhold i utlandet

­– Størstedelen av sakene handler om økonomiske forhold i utlandet. At vi får mer informasjon fra andre land gjør det vanskeligere å skjule verdier i utlandet, sier divisjonsdirektør i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal.

For å få godkjent frivillig retting må man gi opplysninger til Skatteetaten på eget initiativ, med en fullstendig oversikt over alle verdier man eier.

Tidligere har mange gjort opp på grunn av risikoen for å bli oppdaget, at man har et ønske om å ta verdiene tilbake til Norge, eller fordi man ønsker å gjøre opp for seg så arvingene skal slippe å ta seg av problemet, forklarer Skatteetaten.

Varierer mer

– Nå ser vi at det varierer mer hvem som ber om frivillig retting. Det kan være hvem som helst, men vi ser at det i større grad handler om at mange ikke kjenner til regelverket og melder fra når de oppdager at verdiene ikke bare er skattepliktige i det landet en har eiendom eller konto, sier Gjengedal.

Alle inntekter og formuer i andre land, skal varsles om i skattemeldingen hvert år. Det betyr ikke at man risikerer å bli skattlagt dobbelt opp.

– Du har plikt til å opplyse om alle inntekter og formuer du har i alle land. Har du blitt skattlagt i utlandet, vil norsk skattelov og skatteavtaler med andre land sørge for at du ikke betaler skatten dobbelt opp, seier Gjengedal.

4000 personer har tatt kontakt

Siden 2007 har nesten 4000 personer kontaktet Skatteetaten for å ordne opp i skjulte økonomiske forhold. Totalsummen på innmeldte summer til frivillig retting, er nå på over 80 milliarder kroner i formue og cirka tre milliarder i inntekt.

– At vi i 2017 innførte automatisk utveksling av opplysninger mellom skattemyndigheter i flere ulike land, og stor medieoppmerksomhet rundt lekkasjer som Panama Papers, førte nok til at ekstra mange rapporterte inn saker i 2017 og 2018, sier Gjengedal.