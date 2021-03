Sykefraværet i Trøndelag øker - men arbeidsgiverne får skryt

Det legemeldte sykefraværet i Trøndelag øker, og var i 4. kvartal 2020 på 5,7 prosent. Dette er en økning på 4,4 prosent fra samme periode i 2019. I tillegg til det legemeldte sykefraværet kommer altså det egenmeldte som var på 0,8 prosent.

Tall fra Nav Trøndelag viser at 80 prosent av de sykemeldte er tilbake i jobb i løpet av de første åtte ukene, og hele 94 prosent er i jobb igjen innen et halvt år, melder Nav Trøndelag. Se alle kommunene nederst i artikkelen!

– Det er de siste prosentene, de som ikke for egen maskin kommer seg tilbake i jobb som er vår fremste oppgave, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum i en pressemelding.

LES OGSÅ: Koronakrisen kan bli snudd til mangel på arbeidskraft (+)

Graderte sykemeldinger mest brukt i Trøndelag

Mer enn hver fjerde sykmeldt i Trøndelag fikk i 4. kvartal i fjor en gradert sykemelding hos legen (26,4 prosent). Trøndelag har med det den høyeste bruken av gradering i landet. Dette kan bety at trønderske arbeidsgivere er flinke til å legge til rette for at ansatte kan jobbe noe, selv med sykdom, mener Nav Trøndelag.

– Det er grunn til å rose trønderske arbeidsgivere. Mange jobber godt for å legge til rette arbeidet for ansatte som ellers ikke kunne vært på jobb, sier Wigum. Hun anbefaler tidlig dialog i sykefraværsløpet mellom sykmeldt og arbeidsgiver.

Flest dagsverk tapt i helse og sosial

Til sammen 734 599 dagsverk gikk tapt i løpet av de siste tre månedene i 2020, de fleste innenfor helse- og sosialtjenester, melder Nav Trøndelag.

Sykefraværet er da også høyest innenfor helse- og sosialtjenester (8,4 prosent). Transport og lagring har det neste høyeste sykefraværet (6,4 prosent). Sykefraværet er lavest innenfor informasjon og kommunikasjon (2,6 prosent) og faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (3,2 prosent).

Av yrkesgrupper er sykefraværet høyest innen salgs- og serviceyrker (7,8 prosent). Frisører og kosmetologer (10 prosent) og pleiemedarbeidere (9,8 prosent) har høyest sykefravær i denne gruppen.

LES OGSÅ: Over 32 000 trøndere var uføretrygdet i 2020 - Nav tror det blir flere

Færre unge voksne sykemeldt

Sykefraværet øker mest i aldersgruppene 25-29 år og 65-69 år, med henholdsvis 13,5 og 11,9 prosent. Sykefraværet synker i aldersgruppene 20-24 år (-8,3%), 50-54 år (-0,1 prosent).

For kvinner er sykefraværet på 7,7 prosent (+5,0 prosent), mens for menn er sykefraværet på 4,1 prosent (+3,4 prosent).

De fleste som er sykemeldt av lege har diagnosen muskel – og skjelettlidelse (15 558), fulgt av psykiske lidelser (8 555) og sykdommer i luftveiene (6500). Den siste diagnosen kan relateres til korona.

Det er store variasjoner i sykefraværet mellom kommunene i Trøndelag. Holtålen og Røyrvik (begge 4,8 prosent ), og Trondheim (5,1 prosent) har det laveste sykefraværet i 4. kvartal. Høyeste sykefravær har Leka (10,3 prosent), Grong (7,9 prosent) og Steinkjer (7,1 prosent).

Økningen i sykemeldte er størst i kommunene Leka (+132,6 prosent), Snåsa (+54,3 prosent), og Lierne (+41,8 prosent). Størst nedgang opplever Frosta (-31,1 prosent), Holtålen (-16,5 prosent) og Meråker (-8,7 prosent).

Av de største bykommunene i Trøndelag har Steinkjer flest sykemeldte (7,1 prosent). Trondheim har færrest (5,1 prosent).

Følg MN24 på Facebook

Legemeldt sykefravær etter bosted: