Ørn kom hjem til Trondheim

Ørn Software. Litt engelsk, men først og fremst veldig norsk, og med en bokstav som ikke engang eksisterer i det engelske alfabetet. Det er likevel ikke innenlandske ambisjoner, fastsatt av lite verdensvante heimfødinger som skjuler seg bak bedriftsnavnet, som tidligere var View Software.

- Vi får oppmerksomhet

– Vi merker tvert imot at det nye navnet vårt får oppmerksomhet, og det var nettopp det vi ønsket. Og ja, vi har internasjonale ambisjoner, sier Sten-Roger Karlsen (46), administrerende direktør i Ørn Software.

– Vi er stolte over vår norske opprinnelse, og mener Ørn er et perfekt navn for et ambisiøst internasjonalt selskap. De nordiske bokstavene legges merke til der ute, sier Karlsen.

Størst på eiendom

Bedriften han leder har utviklet programvare som brukes av bedrifter. Det omsetningsmessig største produktet er et system som er spesiallaget for eiendomsforvaltere, som gjør det mulig å ha oversikt over forvaltning, drift og vedlikehold. Andre systemer brukes av ulike industrivirksomheter. I det svenskeide alpinkonsernet Skistar blir programvare fra Ørn brukt av 1300 ansatte brukt hver dag.

Flagger hjem

Navnet er ikke det eneste særegne ved Ørn Software. Årsakene til utflagging av bedrifter står sentralt i Trondheims kollektive selvpisking. Ørn gjør det stikk motsatte: Den flagger hjem. Tidligere hadde Ørn hovedkontor i Moss, men rett før jul ble det endret.

– Siden de fleste i ledelsen sitter i Trondheim, vår største eier holder til et steinkast unna og NTNU, Sintef og Enova, er her i byen, syntes vi det var naturlig å flytte forretningsadresse hit. Nå har vi derfor hovedkontor på Bassengbakken på Nedre Elvehavn, sier Karlsen.

Åtte oppkjøp på fem år

21 av 90 ansatte har kontor i Trondheim. Når Ørn Software har gjennomført bedriftens åttende oppkjøp på fem år, vil antall medarbeidere øke til litt over hundre. Ørn kjøper Tromsø-bedriften Facilit, som også har kontor i Tønsberg. Facilit har utviklet løsninger for forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer, og hovedtyngden av kunder er fylkeskommuner og kommuner.

– Facilit har lyktes i en del av markedet hvor vi har hatt liten tilstedeværelse, og derfor utfyller vi hverandre godt, sier Karlsen.

Ikke møtt dem fysisk

Oppkjøp har vært en viktig del av forretningsstrategien i Ørn, og fire av oppkjøpene skjedde i 2020, det vil si det første koronaåret.

– I to av oppkjøpene hadde vi kun møtt den andre bedriften på skjerm, sier Karlsen.

Viking er største eier

Den største eieren i Ørn Software er investeringsfondet Viking Venture, som holder til på Nedre Bakklandet. Viking har spesialisert seg på å investere i programvarebedrifter, og er ledende på dette feltet i Norden. Signicat, som også har tilhold i Trondheim, er en annen av Vikings teknologibedrifter som har base i Trondheim.

Lønnsom vekst

Joar Welde (48), partner i Viking Venture og styreleder i Ørn Software, understreker at selv om Ørn har vokst kraftig på grunn av mange oppkjøp, er det likevel snakk om lønnsom vekst.

– Ørn tjener penger. Vi har et proforma 2020 driftsresultat (EBITDA) før skatt, finans og avskrivninger på 39 millioner kroner. Årsaken til at Ørn driver lønnsomt er blant annet at vi ved oppkjøp greier å utnytte synergieffekter til å drive virksomheten mer effektivt, sier Welde.

Medregnet fjorårets oppkjøp og omsetningen fra Facilit, hadde Ørn Software i 2020 en omsetning på 138 millioner kroner. I 2019 var omsetningen 68 millioner kroner.

- Størst i Norden

Karlsen og Welde sier at Ørn vil fortsette å kjøpe programvareselskaper.

– Vi har som ambisjon å gjennomføre flere oppkjøp per år i årene fremover. Sammen med organisk vekst, vil det gjøre at vi vokser videre. Vi har allerede sterke posisjoner i Norge og Island, og har også betydelig virksomhet i Sverige og Danmark. Målet er å bli størst i Norden i våre markedssegmenter, sier Karlsen.

Skal satse på bærekraft

– Flere og flere av våre kunder etterspør verktøy for å kunne bli bedre på bærekraft. Det vil derfor bli et prioritert område for oss fremover. Bærekraft vil bli et element i alle våre eksisterende produkter, også for at bedrifter bedre kan drive myndighetsrapportering av ressursbruk. Det vil blant annet komme et mye større krav fra EU om bedre og tydeligere rapportering av bedrifters bærekraft, krav som trer i kraft i 2022 og 2023, sier Sten-Roger Karlsen.