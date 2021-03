Inventas kjøper elektronikkselskapet Embida

- Vi opplever at Norge nå virkelig har gjort et taktskifte innen innovasjon, og vi rigger oss for å enda bedre kunne svare på våre kunders behov for å kunne løse større og mer komplekse problemstillinger, sier daglig leder i Inventas, Ove Pryde Pettersen, i en pressemelding.

Inventas driver innen innovasjon og strategisk produktutvikling. Selskapet har tilstedeværelse i alle store norske byer, og har hovedkontor i Trondheim. Selskapet ble etablert i 1997.

Embida er en tjenestetilbyder innen elektronikkutvikling, og dekker hele spekteret fra tidligfase til produksjon. Selskapet har tilhold i Trondheim og Oslo. Selskapet ble etablert i 2010.

Det er ikke kjent hvilke beløp det er snakk om i denne handelen.

LES OGSÅ: Sintef vil ha roboter i rommet

Sammensatte produkter

Pryde Pettersen sier videre at produktutvikling i økende grad handler om å utvikle sammensatte produkter.

- Det fysiske produktet, elektronikken og den digitale løsningen må alle underbygge helheten. Denne produktutviklingen gjør Inventas i dag for et stadig økende antall kunder, sier Pryde Pettersen.

- Vi vokser både organisk og ikke-organisk her nå fordi det vi driver med på elektronikk treffer godt og resonerer med kundens behov, mener han.

Inventas var for bare to uker siden delaktige i den suksessfulle landingen på Mars, som leverandør til Forsvarets Forskningsinstitutt. Om bord på fartøyet var bakkeradaren RIMFAX, som inneholdt en skreddersydd signalbehandlings-chip laget av Inventas.

Følg MN24 på Linkedin

Teknologiutspring

Embida har vært en viktig del av teknologimiljøet i Trondheim i en årrekke. Som spesialister innen embedded elektronikkutvikling har Embida jobbet med flere av teknologiutspringene fra byen de siste årene. Embida er spesialister innen spisse kompetanseområder som integrert elektronikk, signalbehandling, ultralyd, linux kernel, lavnivå SW og FPGA, heter det i pressemeldingen fra Inventas.

– Embida går nå fra å være en nisjeleverandør til å bli en del av Norges sterkeste produktutviklingsmiljø. Det vil gi nye muligheter for både våre spesialister og våre kunder, sier Vidar Hagen, daglig leder i Embida.

De ansatte i Embida blir etter oppkjøpet å finne som en del av Inventas.

- Sammen skal vi fortsette å utvikle tjenestetilbudet vårt. Vi er teknologioptimister, og har stor tro på at vår metode for å løse problemer vil fortsette å få økt etterspørsel og anerkjennelse, avslutter Pryde Pettersen i Inventas.

LES OGSÅ: Teknologibedriften flyttet fra Trondheim (+)