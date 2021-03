Polaris Media blir deleier i Mentor Medier

- Gjennom den strategiske samarbeidsavtalen skal vi finne frem til løsninger som kan styrke begge parter, sier Per Axel Koch, konsernsjef i Polaris Media og Per Magne Tveiten, konsernsjef i Mentor Medier, i en pressemelding.

Via samarbeidet vil Mentor Medier få tilgang til ressurs- og utviklingskapasitet og være bedre rustet i den pågående digitale transformasjonen, melder partene.

Som en del av samarbeidet er det inngått en egen samarbeidsavtale om annonsetjenester, som i første omgang gjelder for Dagsavisen. Videre er det også avtalt at flere av avisene til Mentor Medier skal trykkes desentralisert i Polaris Trykk på Stord og i Trondheim.

Selger egne aksjer

Mentor Medier har en aksjepost på 17,8 prosent egne aksjer, og det er en del av denne aksjeposten som nå selges til Polaris Media. Transaksjonen omfatter 690 977 aksjer, til en pris på kr 41,- pr aksje. Total kjøpesum for aksjeposten er dermed 28,3 millioner kroner.

-Vi er godt fornøyde med at Mentor Medier har fått en publisistisk deleier som er langsiktig og opptatt av å styrke og utvikle mediemangfold. Mentor Medier har hatt en svært god utvikling de siste årene. Med kjøpet av Morgenbladet i fjor har vi blitt en enda større mediegruppering. Vi har god utvikling i antall abonnenter, ikke minst som følge av sterk digital vekst. Samtidig ser vi behovet for å samarbeide med et miljø som gjør at vi kan være bedre rustet for fremtiden enn vi klarer på egen hånd, sier konsernsjef i Mentor Medier Per Magne Tveiten.

Tettere samarbeid

- Vi ser med spenning frem til et tettere samarbeid med Mentor Medier, som består av sterke mediehus med en lang historie. Vi håper særlig å kunne bidra i den digitale transformasjonen. Mediehusene i Mentor Medier er godt i gang med dette arbeidet, men kravene til å kunne jobbe stadig mer analytisk og innsiktsbasert, gjør det viktigere enn noen gang å være med i et større fellesskap. Derfor har vi tro på at dette partnerskapet vil være av stor verdi for både Mentor og Polaris, sier Per Axel Koch, konsernsjef i Polaris Media.

Mentor Medier har nærmere 1000 aksjonærer. Polaris Media vil med dette aksjekjøpet bli den største aksjonæren i selskapet. De 25 største aksjonærene eier til sammen ca. 80 prosent av aksjene etter transaksjonen.

Om Mentor Medier:

Mentor Medier er et skandinavisk mediekonsern med hovedkontor i Oslo. De største avisene i konsernet er Vårt Land, Dagsavisen, Morgenbladet, samt Dagen i Sverige. Konsernet eier også blant annet Mediaconnect som er en sentral leverandør til mediebransjen. Mentor Medier har til sammen ca 90.000 abonnenter, og konsernet har en årlig omsetning på ca 550 millioner kroner, og er notert på NOTC-listen.

Om Polaris Media:

Polaris Media er et av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern. Konsernet har virksomhet i store deler av Norge, samt på vestkysten i Sverige, totalt 59 mediehus, 7 trykkeri og 6 regionale distribusjonsselskaper. Polaris Media er eier i store mediehus som Adresseavisen, Fædrelandsvennen og Göteborgs-Posten, og har totalt ca. 574 000 abonnenter. Konsernet har en årlig omsetning på ca. 3,4 mrd. kr, og er notert på Oslo Børs.