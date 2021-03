Jentene på tunet vant Bedriftsutviklingsprisen

Bedriften har skapt arbeidsplasser, går med godt overskudd og har vunnet internasjonale priser for sine håndlagede sjokoladeprodukter, melder Innovasjon Norge i en pressemelding.

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i 2020 går til Iris og Eivind Aune og alle Jentene på tunet. Prisen ble mandag delt ut av landbruks- og matminister Olaug Bollestad på en Facebook-sending i regi av Innovasjon Norge.

Internasjonal anerkjennelse

"Med håndlaget sjokolade basert på de beste råvarer, har Selbu-bedriften Jentene på tunet skapt arbeidsplasser lokalt og får internasjonal anerkjennelse for sine estetiske og velsmakende produkter", heter det i omtalen.

– Jentene på tunet er en verdig vinner og god representant for den spennende kreativiteten og nyutviklingen som skjer i og i tilknytning til landbruket. Vinneren ser muligheter, har pågangsvilje, og gode ferdigheter. De spiller på lag med andre og når imponerende resultater, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

- Tusen, tusen takk! Vi har ståpels og er 15-20 jenter samla som er superglade her nå, sa Eivind Aune da vinnerbedriften var annonsert, opplyser Innovasjon Norge.

Med støtte fra Innovasjon Norge bygde ekteparet Aune om driftsbygningen på gården til sjokoladefabrikk. De får stadig flere forhandlere på lista og har vunnet priser i internasjonale sjokoladekonkurranser.

Landbruksministeren lurte på hvorfor ekteparet hadde startet med sjokolade.

Tilfeldig

- Det er egentlig ganske tilfeldig. Vi lagde den som dessert på menyen til kurs- og konferansegjester, og så mente gjestene at den var så bra. Så ble det egentlig bare større og større produksjon og til slutt måtte vi legge ned hovedgeskjeften med kurs og konferanse og gå all-in for sjokolade, svarte Iris Aune.

Vinneren scorer meget høyt på økonomi, innovasjon, lokal verdiskaping og sysselsetting. Sosial- og miljømessig bærekraft er viktige kriterier for bedriftsutviklingsprisen i landbruket.

Jentene på tunet jobber ifølge pressemeldingen bevisst med mangfold når de sysselsetter, og blant de ansatte er det flere med innvandrerbakgrunn:

Mangfold-skryt

- Det er gledelig å se at en lokal bedrift jobber med mangfold på denne måten, og bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping lokalt. Det at bedriften i tillegg vokser og øker omsetningen hvert år gjør at dette er en meget god vinner av bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2020, sier Inger Solberg, direktør for bærekraft i Innovasjon Norge.

Bedriften har kunnet vise til positive driftsresultater i hele sin unge levetid, og har doblet omsetningen hvert år siden start.

"Jentene på tunet lager håndlaget sjokolade med høy kvalitet basert på de aller beste råvarer. Med utsøkt sans for estetikk setter de kunstnerisk preg på hver bit. Sjokoladen skal være en fryd for øyne og gane", heter det videre.

- Nå nærmer vi oss 500 forhandlere. Vi har nå nesten 30 jenter og et par gutter på tunet og lønningslista, sier Eivind.

Vunnet mye

Vinnerne har gått fra to til over 500 forhandlere på kort tid. De har vunnet medalje i International Chocolate Awards tre år på rad (2017, 2018 og 2019) og ble «Årets nykommer» under matfestivalen i Trøndelag i 2017 for sin Nordlyssjokolade. I 2020 vant de også to gull, tre sølv og en special award i International Chocolate Awards, og er ifølge juryen “Skandinavias beste sjokolade”.

Bedriften har vokst raskt på kort tid og planlegger ytterligere utvidelser, heter det.

Fakta om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket:

*Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

*Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

*Hvert år blir det kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner.

*De fylkesvise vinnerne kjemper deretter om den nasjonale prisen på 250 000 kroner