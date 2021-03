Forbrukerrådet om pakkereiselover: Folk føler seg snytt

På forsiden nå

For at "Årets by" ikke skal bli "årets byggeplass", skal gjerdene rundt det nye helsehuset på Straumen i Inderøy smykkes med foto-kunst i storformat.

Samferdselsdepartementet kunngjorde fredag ettermiddag at Widerøe har vunnet det offentlige anbudet på å fly to turer mellom Oslo og Ørland hver dag i april.

Mens noen kommuner oppfordrer hyttefolket om å handle i egen kommune før de reiser på påskeferie, ønsker Hitra kommune at alle skal handle her.

– Håper å få åpnet butikken igjen til neste helg

Anita Olaug Forfod Gjessing er glad for at fiskemottaket Krifo Fisk AS i Roan kommer på beina igjen som Krifo Fisk og Fiskmat AS.