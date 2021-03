Namsen Auto blir del av milliardselskap

Namsen-selskapene har siden oppstart i 2008 hatt sterk vekst, og behovet for å konsolidere førte til at eier Svein Nordbakk var en av de som var pådrivere for å danne en større enhet, melder selskapet i en pressemelding fredag formiddag.

Flere forhandlere i Norge går nå sammen og inngår samarbeid med gründerinvestorene i selskapet Credo Partners, om å danne en ny, landsdekkende gruppering innenfor salg og service av bobiler og campingvogner i Norge. Tellus Gruppen vil i utgangspunktet bestå av 12 salg- og serviceenheter rundt om i landet.

Driftsselskapene drives videre med samme navn, men det vil fremgå at selskapet nå er en del av Tellus. Alle selskapene beholder sin identitet, alle ansatte, bil og vognmerker.

LES OGSÅ: Nye trender driver MC-salget rett til værs

Milliardomsetning

Samlet solgte gruppen om lag 2600 enheter i 2020, fordelt på ca. 850 nye og ca. 1750 brukte, og omsatte for mer enn 1,5 milliarder kroner, med et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på over 45 millioner kroner.

Daglig leder og eier av Namsen Auto sine tre avdelinger i Trondheim, Verdal og Grong, Svein Nordbakk, er storfornøyd med at satsingen nå har materialisert seg.

- Vi er kjempeglade for denne utviklingen. Dette er noe bransjen virkelig trenger, og som også var hovedårsak til at vi startet denne prosessen for over to år siden. Våre kunder vil få et langt bedre servicetilbud når vi nå kan tilby lokaliteter over hele landet, og vi vil sammen kunne ha et bedre serviceapparat med spesialiserte tjenester, noe vi alene ikke har hatt kapasitet til å prioritere. De ansatte har tatt denne nyheten imot med åpne armer og ser frem til at grupperingen nå kan starte samarbeidet for fullt, sier han.

Følg MN24 på Facebook

Oppsving i 2020

Han sier at året 2020 ble et voldsomt oppsving for bransjen, og han tror etterspørselen vil fortsette gjennom 2021.

Etter gjennomført transaksjon vil Tellus Caravan & Fritid eie 100 prosent av driftsselskapene. Gründerne og nøkkelpersoner i selskapene vil eie 49 prosent og Credo Partners vil eie 51 prosent i et felleseid holdingselskap.

- Vi er sterkt motiverte av samarbeidet og mulighetene som dette representerer, og vi er glade for å få Credo med på laget som profesjonell partner i utviklingen av den nye gruppen, sier Lars Wivestad, styrets leder, Lars Wivestad i Tellus.

Her er flere bil-saker fra MN24