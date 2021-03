Ørn vil på børs

På forsiden nå

Siden 2019 har Telenor og SalMar hatt et felles 5G-prosjekt, der fremtidens supernett er blitt testet innenfor oppdrettsnæringen. Nå blir dette 5G-testnettet oppgradert og gjort tilgjengelig for innbyggerne i Mausund.

Grande fiskerute As har vokst ut av sine lokaler. Nå er målet å finne en tomt og bygge nytt fiskemottak med fabrikk før høstsesongen starter for fullt i september.

For at «Årets by» ikke skal bli «årets byggeplass», skal gjerdene rundt det nye helsehuset på Straumen i Inderøy smykkes med foto-kunst i storformat.

Trondheim: Nå kan hjertet ditt sjekkes over 5G

For ett år siden åpnet Telenor 5G-nettet i Trondheim, en teknologi som gir store muligheter, ikke minst for helsesektoren. Telenor har i samarbeid med Helse Midt-Norge og flere andre opprettet et pilotprosjekt for å gjøre sykehuset smartere.