Even har utsikt til å bli fagarbeider før han fyller 21 år

– På ungdomsskolen visste jeg ikke hva jeg ville satse på, men jeg jeg prøvde rørlegger, og da jeg var utplassert i bedrift det første året på videregående skole, da bestemte jeg meg for å satse på dette, sier Even Benberg, fra Trondheim.

Lik historie

19-åringen, som snart blir 20, har jobbet som lærling i rørleggerbedriften Værnes i vel to år.

19-åringens historie og yrkeskarriere så langt er mye av den samme som gjelder for sjefen i bedriften der han jobber. Daglig leder i Værnes Rørlegger, Lasse Aspmo (50), startet nemlig i bedriften som lærling han også, for 32 år siden.

– Vi kaller ham guttungen

De siste årene har Lasse Aspmo (50) vært daglig leder i rørleggerbedriften der han ble lærling i 1989.

– Vi kaller ham fortsatt «guttungen», flirer Svein Stubban (67), største eier og faglig leder i rørleggerbedriften, der Aspmo, altså «guttungen», er daglig leder. Aspmo eier 30 prosent av bedriften, mens Svein Stubban og hans sønn Anders Østmo Stubban (36) til sammen eier 60 prosent. Anders Stubban er VVS-ingeniør og jobber i bedriften han også.

For få rørleggere og VVS-ingeniører

De tre er bekymret for at det utdannes for få rørleggere til å erstatte dem som kommer til å pensjonere seg i årene som kommer. Det er en skjebne rørleggerfaget deler med mange håndverksfag, at det kommer færre inn i yrket enn de som naturlig vil falle fra, eller går over til andre stillinger.

– Blir ikke digitalisert

– Vi som andre sliter med å få tak i gode lærlinger, men vi tar utfordringen, fordi det er vårt samfunnsansvar å sørge for fagfolk, sier Lasse Aspmo.

Svein Stubban understreker at privatpersoner og virksomheter også i fremtiden vil trenge rørleggertjenester.

– Vann og avløp blir ikke digitalisert, påpeker Stubban.

Vil kreve flere hender

– Folk flest forbinder rørleggerfaget med montering av klosetter og servanter, men vi gjør så mye mer: Sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, kjøleanlegg, varmepumper, trykkluft, vakuum og enøk-tilitak er noe av det, og dette er oppgaver som vil kreve flere hender i årene som kommer, ikke færre, sier Stubban.

Har et omdømmeproblem

Han vedgår at bransjen har et rekrutterings- og omdømmeproblem, fordi mange ikke forstår hvor komplisert rørleggerfaget og VVS-faget er.

– Vi mangler både VVS-ingeniører og rørleggere. En god start i utdanningen er å først bli rørlegger, og deretter eventuelt ta bachelorgrad eller mastergrad som ingeniør, sier Stubban.

Han understreker at det er mulig å nå langt også med kun fagbrev som rørlegger. Med fagutdannelse kan folk få lederjobber som bas og prosjektleder.

– Gjør mye mer enn å montere dasser

– Vi gjør så mye mer enn å montere dasser og vasker, men vi ser på rekrutteringen at det ikke har nådd ut til folk flest. Jeg tror foreldre har stor påvirkning på hva slags utdanning ungdommene velger, så det er viktig for oss å nå ut med kunnskap om dette til foreldregenerasjonen, sier Svein Stubban.

Kan forme dem selv

Lasse Aspmo understreker at bedriften også er aktiv direkte overfor ungdommene.

– Vårt første kontaktpunkt er når elever i videregående skole kommer hit på utplassering. De utplasseres fire ganger i året i bedrifter. Da blir vi kjent med dem og de blir kjent med oss.

– Da kommer vi tidlig i kontakt med dem, og det er en stor fordel, fordi vi da kan forme dem slik vi ønsker å ha dem, sier Svein Stubban.

For de fleste rørleggerlærlinger vil læretiden være på tre år, etter ett års skolegang, til sammen en fagutdanning på fire år.

Provosert av fylkeskommunen

Som andre i håndverkerbransjen, har også ledelsen i Værnes Rørleggerforretning latt seg provosere kraftig av Trøndelag fylkeskommune. I en anbudskonkurranse valgte fylkeskommunen nylig å gjøre pris til 100 prosent av vurderingsgrunnlaget for konkurransen.

– Dette er i strid med det staten og Trondheim gjør. De legger inn kvalitet, kompetanse, miljø og at bedrifter har lærlinger som del av konkurransegrunnlaget, sier Lasse Aspmo.

– Skjev konkurranse

– Dette fører til at vi som tar samfunnsansvar og ansetter lærlinger, konkurrerer med bedrifter som ikke gjør det. Det gir ikke like konkurransevilkår. Alle våre rørleggere er fagutdannet, sier Aspmo.

– Pris er selvsagt viktig, men det er også utdanning, kompetanse og at du har en prosedyre for hvordan oppgaven skal løses, sier Anders Stubban.

Lar ufaglærte gjøre jobben

Han sier at de vet at enkelte bedrifter lar ufaglærte montere rør, blant annet til sprinkler/brannslukkingsanlegg, for deretter å la faglærte godkjenne arbeidet når det er utført.

– Det er ikke slik vi gjør det. Hos oss blir absolutt alt arbeid utført av faglærte. Det er slik det bør være, sier Anders Stubban.

God livslønn

I det siste har det vært en debatt i Adresseavisen om det er lang, teoretisk utdannelse som gir best betaling, eller om kortere fagutdanning lønner seg bedre. Aspmo og far og sønn Stubban mener at rørleggere har en livslønn som ikke står tilbake for den masterstudier gir i lønn.

Lærlinger skal som utgangspunkt ha halvparten av lønna som fagutdannede i yrket har, men de konkrete lønningene kan variere fra fag til fag og fra bedrift til bedrift.

– Byen lekker som en sil

Svein Stubban sier at tilstanden til Trondheims vann- og avløpsrør er en god illustrasjon på behovet for faglærte rørleggere.

– Byen lekker som en sil. Det forsvinner store ressurser og mye energi på denne måten, og det er en enorm jobb å legge nye rør som ikke lekker, sier Svein Stubban.

Mellomstor rørbedrift

Værnes er en av flere mellomstore rørleggerbedrifter i Trondheim. Værnes Rørlegger AS har 18 ansatte og omsatte i 2020 for 23 millioner kroner. To av de 18 er lærlinger. 1. april det 75 år siden Værnes startet.

I 2020 var det 66 personer i Trøndelag som avla svenneprøve i rørleggerfaget, opplyser Marit Heggeriset i avdeling for utdanning i Trøndelag fylkeskommune.

Fagarbeider før han blir 21

Om litt mindre enn et år kan Even Benberg ta svenneprøve, og blir fagutdannet rørlegger. Da er han ikke engang fylt 21, og vil ha utsikter til jobb som fagarbeider i mange år, kanskje hele yrkeslivet.

– Jeg ser frem til det, sier Benberg.